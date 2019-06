Ajax heeft maandag Quincy Promes definitief overgenomen van Sevilla. De Amsterdammers betalen een transfersom van 15,7 miljoen euro voor de 27-jarige aanvaller. Dit bedrag kan middels bonussen oplopen tot 17,2 miljoen euro.

Promes, die zoals eerder gemeld een contract voor vijf jaar tekent tot de zomer van 2024, is daarmee de op twee na duurste aankoop ooit van Ajax. De recordkampioen van Nederland legde in het verleden alleen meer geld neer voor Miralem Sulejmani (16 miljoen euro) en Daley Blind (16 miljoen euro).

Ajax moest diep in de buidel tasten voor de vleugelspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, omdat hij nog liefst vier jaar, tot medio 2023, vastlag bij Sevilla, waarvoor hij slechts één jaar speelde.

Promes kende geen geweldig seizoen bij de Spaanse subtopper. Hij werd regelmatig als vleugelverdediger ingezet en kwam in 49 officiële wedstrijden, waarvan 33 La Liga, niet verder dan vijf doelpunten.

Met zijn overgang naar Ajax keert Promes terug in de Eredivisie. De geboren Amsterdammer, die een deel van de jeugdopleiding van Ajax doorliep, droeg tussen 2010 en 2014 het shirt van FC Twente en verkaste daarna naar het Russische Spartak Moskou, waar hij tot vorige zomer actief was.

In het seizoen 2012/2013 werd Promes door Twente verhuurd aan Go Ahead Eagles. Daar werkte de 36-voudig international van het Nederlands elftal al samen met Erik ten Hag, die sinds januari 2018 trainer is van Ajax en onlangs zijn contract met twee jaar verlengde.

Ajax speelt in op vertrek van enkele vaste krachten

Ajax speelt met de komst van Promes in op het eventuele vertrek van enkele vaste krachten. Onder anderen David Neres en Hakim Ziyech kiezen mogelijk voor een buitenlands avontuur. Zij maken op dit moment met respectievelijk Brazilië en Marokko hun opwachting op de Copa América en Afrika Cup.

Promes, die begin deze maand nog namens Oranje in actie kwam in de Nations League, is al de vijfde aanwinst voor Ajax voor komend seizoen. De landskampioen legde eerder doelman Kjell Scherpen, verdedigers Kik Pierie en Lisandro Martínez en middenvelder Razvan Marin vast.

Ajax maakte vlak na het afronden van de transfer van Promes bekend dat het zoals verwacht reservedoelman Bruno Varela ook volgend seizoen huurt van Benfica. De hoofdstedelingen hebben tevens een optie te koop bedongen op de Portugees, die het afgelopen half jaar ook al werd gehuurd, maar nog wacht op zijn debuut.

Zaterdag startte Ajax de voorbereiding op het nieuwe seizoen en vertrekt maandag voor een trainingskamp naar De Lutte. Daar zal de ploeg van Ten Hag oefenwedstrijden spelen tegen hoofdklasser Quick'20 (dinsdag om 19.00 uur) en het Deense Aalborg BK (zaterdag om 12.00 uur).

Promes is er nog niet bij in De Lutte. Hij geniet eerst nog van een week vakantie en sluit net als een paar andere internationals, onder wie Blind, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek, op maandag 8 juli weer aan bij de selectie die dan weer terug is in Amsterdam.