Ajax heeft maandag het contract met hoofdsponsor Ziggo opengebroken en met twee jaar verlengd. De kabelmaatschappij ondersteunt de Amsterdamse club nu financieel tot en met 30 juni 2022.

"Wij zijn Ziggo erg dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en de manier waarop zij als hoofdsponsor invulling geven aan onze samenwerking", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar op de site van de club.

"Ziggo zal ook komend seizoen meerdere activiteiten en acties organiseren voor onze fans. Daarnaast kunnen supporters in heel Nederland via Ziggo Sport genieten van exclusieve Ajax-content."

Sinds januari 2015 is Ziggo de hoofdsponsor van Ajax. Zij betaalden tot dusver jaarlijks 8 miljoen euro vast en maximaal 2 miljoen euro aan bonussen, maar de verwachting is dat de vaste bijdrage omhooggaat.

Dankzij de nieuwe verbintenis blijft Ziggo in elk geval ook de komende drie seizoenen op de shirts van Ajax 1 en Jong Ajax zichtbaar. Daarnaast is een optie opgenomen voor een verdere verlenging tot en met 30 juni 2024.

'Zeer verheugd dat we nog jaren verbonden blijven aan Ajax'

"We zijn zeer verheugd dat we minimaal tot en met 2022 verbonden blijven aan Ajax. Ziggo staat voor de beste beleving van sport en entertainment. Met ons nieuwe partnership kunnen klanten nu nog meer genieten van Ajax dan voorheen", aldus directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo Marcel de Groot.

"Van unieke winacties met ultieme Ajax-belevenissen zoals de Golden Seats tot exclusieve Ajax-content op Ziggo Sport. Denk daarbij aan het wekelijkse programma Inside Ajax, maar ook de live-uitzendingen van Europese voorrondes en oefenduels."

Op dit moment is Ajax in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is van maandag tot en met zaterdag op trainingskamp in De Lutte en speelt op 26 juli de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, thuis tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Afgelopen seizoen presteerde Ajax ijzersterk. De hoofdstedelingen veroverden de dubbel (landstitel en TOTO KNVB-beker) en bereikten de halve finales van de Champions League. (uitschakeling door Tottenham Hotspur).