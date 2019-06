Ron Vlaar heeft maandag een mondeling akkoord bereikt met AZ over een nieuw contract. De 34-jarige verdediger tekent voor één jaar bij in Alkmaar. PEC Zwolle nam keeper Xavier Mous over van SC Cambuur.

Het oude contract van Vlaar liep af op 30 juni. De verwachting was al dat de 32-voudig Oranje-international bij AZ zou blijven. Hij was afgelopen donderdag bij de eerste training van de Noord-Hollanders en zei toen dat hij veel zin had in het nieuwe seizoen.

Vlaar keerde in oktober 2015 terug bij AZ, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2005 debuteerde in het eerste elftal.

De oud-speler van Feyenoord en Aston Villa, die in zijn carrière vaak met blessures kampte, kwam vorig seizoen tot 34 officiële wedstrijden en twee goals voor de nummer vier van de Eredivisie.

AZ staat dit seizoen onder leiding van Arne Slot, die John van den Brom opvolgt als trainer. De Alkmaarders spelen op 25 juli hun eerste officiële duel van het seizoen, een thuiswedstrijd tegen het Zweedse BC Häcken in de tweede voorronde van de Europa League.

PEC heeft tweede nieuwe keeper binnen

PEC heeft met Mous zijn tweede nieuwe doelman voor komend seizoen aangetrokken. Eerder huurden de 'Blauwvingers al de Duitser Michael Zetterer van Werder Bremen. De keepers moeten Mickey van der Hart (Lech Poznan) en Diederik Boer (gestopt) doen vergeten in Zwolle.

"Wij wisten natuurlijk al een tijdje dat we voor komend seizoen tenminste twee nieuwe sluitposten moesten aantrekken", zegt technisch directeur Mike Willems op de site van PEC. "Xavier stond hoog op ons lijstje. Het afgelopen seizoen bij Cambuur, maar ook daarvoor bij TOP Oss, heeft hij laten zien een uitstekende en betrouwbare doelman te zijn."

De 23-jarige Mous, die werd opgeleid bij Ajax en in 2015 overstapte naar TOP Oss, speelde vorig seizoen alle competitie- en play-offduels voor Cambuur. Hij had nog een contract tot medio 2020 in Leeuwarden.

"We verliezen met de overgang van Xavier natuurlijk een geweldige doelman, die we graag langer bij ons onder de lat hadden zien staan", stelt technisch manager Foeke Booy van de Friezen. "Aan de andere kant is het een mooie en gegunde stap voor hem."

Xavier Mous trainde al mee bij PEC. (Foto: Pro Shots)