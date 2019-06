Jaap Stam kon maandag op zijn eerste training bij Feyenoord slechts één nieuwe speler verwelkomen, terwijl een aantal sterkhouders zijn vertrokken. De nieuwe coach heeft goede hoop op nog enkele aanwinsten, maar wil vooral de huidige spelersgroep beter maken.

"Met de spelers die we hebben, en misschien de spelers die er nog bij komen, kunnen we mooie resultaten boeken", zegt de 46-jarige Stam tegen RTV Rijnmond. "De hoop is dat we veel wedstrijden gaan winnen. We weten dat dat niet altijd mogelijk is, maar Feyenoord is een topclub en we hebben goede spelers."

De voormalige trainer van PEC Zwolle is in Rotterdam de opvolger van Giovanni van Bronckhorst die vorig seizoen met Feyenoord op grote afstand van Ajax en PSV als derde eindigde.

Van die ploeg zijn basisspelers Robin van Persie (gestopt), Jordy Clasie (was gehuurd van Southampton) en Tonny Vilhena (verkocht aan Krasnodar) vertrokken uit De Kuip. Voorlopig heeft Sjaak Troost, technisch directeur ad interim bij Feyenoord, met Nick Marsman alleen een nieuwe derde keeper gehaald.

Het zorgt voor wat ontevredenheid bij Het Legioen, maar dat vindt Stam geen probleem. "Het publiek is kritisch, dat weten we allemaal. Dat mag ook, want ze zijn supporter van een mooie club. Maar het publiek is ook reëel, ze weten hoe Feyenoord ervoor staat."

Jaap Stam observeert bij zijn eerste training als Feyenoord-trainer. (Foto: Pro Shots)

'Technische staf kan spelers beter maken'

De 67-voudig Oranje-international doelt daarmee ook op het feit dat Feyenoord minder te besteden heeft dan Ajax en PSV. Momenteel bestaat de Rotterdamse selectie uit veel jeugdige spelers. "Het is de uitdaging om die jonge jongens beter te maken", aldus Stam. "We hebben een goede technische staf die dat kan."

De coach stelt dat Feyenoord wel bezig is om nog een aantal nieuwe spelers aan te trekken. "Er zal ongetwijfeld nog het een of ander veranderen, maar wat dat precies is, is voor ons allemaal afwachten."

Stam heeft goede hoop dat er na Vilhena geen basisspelers meer vertrekken uit De Kuip. "Wij willen deze selectie bij elkaar houden, we willen competitief zijn aan de andere ploegen, we willen het maximale eruit halen; daar heb je goede spelers voor nodig. Zover ik weet, zijn er verder geen jongens die willen vertrekken, maar je weet het natuurlijk nooit."

Dat betekent dat Stam ervan uitgaat dat Steven Berghuis bij Feyenoord blijft. De Rotterdammers hopen dat de aanvaller, die nog twee jaar vastligt, net als Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen zijn contract zal verlengen. "We hebben met Steven gesproken", zegt de nieuwe trainer. "We zijn druk bezig."

Feyenoord speelt zaterdag op bezoek bij SDC Putten zijn eerste oefenwedstrijd met Stam op de bank.