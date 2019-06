Manager Rafael Benítez heeft besloten om zijn aflopende contract bij Newcastle United niet te verlengen, waardoor hij afscheid neemt van de Premier League-club.

"We hebben lange tijd hard gewerkt om het contract van 'Rafa' te verlengen, maar het is niet gelukt om een akkoord te bereiken met 'Rafa' en zijn zaakwaarnemer", meldt Newcastle United maandag in een verklaring op de site van de club.

"Het stelt ons teleur dat we daarom bekend moeten maken dat Rafael Benítez Newcastle United zal verlaten op 30 juni, wanneer zijn contract afloopt."

De 59-jarige Benítez werd in maart 2016 aangesteld bij Newcastle. De Spanjaard kon degradatie uit de Premier League niet voorkomen, maar een seizoen later leidde hij de 'Magpies' via de titel in het Championship direct terug naar het hoogste niveau.

De afgelopen seizoenen eindigde Newcastle United respectievelijk als tiende en dertiende in de Premier League.

Benítez - die in het verleden trainer was van onder meer Liverpool, Internazionale, Chelsea, Napoli en Real Madrid - klaagde de afgelopen jaren regelmatig over het feit dat hij niet voldoende geld kreeg om de transfermarkt mee op te gaan. Eigenaar Mike Ashley probeert Newcastle al enige tijd te verkopen.