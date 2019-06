San Siro, het stadion waarin zowel AC Milan als Internazionale zijn wedstrijden speelt, wordt afgebroken. De topclubs uit de Serie A zijn het eens geworden over de financiering van een nieuw onderkomen.

Voorzitter Paolo Scaroni van AC Milan meldt maandag dat het nieuwe stadion naast San Siro gebouwd zal worden en dat het huidige iconische onderkomen, dat in 1926 voor het eerst in gebruik werd genomen, zal verdwijnen.

De sloop van San Siro zat er al enige tijd aan te komen, omdat het stadion verouderd is. Inter zou open hebben gestaan voor een renovatie, maar AC Milan was naar verluidt voorstander van een compleet nieuw stadion.

Volgens Italiaanse media gaat het nieuwe onderkomen ruim 700 miljoen euro kosten en moet het stadion vanaf het seizoen 2022/2023 in gebruik worden genomen. Er kunnen naar verwachting zestigduizend fans in, zo'n twintigduizend minder dan in San Siro.

Het iconische stadion, dat officieel Giuseppe Meazza heet, was in 2016 nog het decor van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid. De 'Koninklijke' won die wedstrijd na strafschoppen.

De laatste keer dat een Nederlandse club een officiële wedstrijd in San Siro speelde, was vorig seizoen. PSV speelde toen met 1-1 gelijk tegen Internazionale in de groepsfase van de Champions League.