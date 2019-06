Bondscoach Clarence Seedorf van Kameroen begint vol goede moed aan de Afrika Cup, ook al was de voorbereiding op het toernooi in Egypte rommelig. De spelers van de 'Ontembare Leeuwen' lagen afgelopen week in de clinch met de nationale voetbalbond vanwege het uitblijven van premies.

Titelverdediger Kameroen kwam door het conflict zelfs een dag later aan in Egypte. De spelers, onder wie Ajax-doelman André Onana, weigerden op het vliegtuig te stappen omdat de onderhandelingen over de vergoedingen waren stukgelopen.

De spelers hadden van de bond een premie van zo'n 30.000 euro gekregen, maar ze eisten het dubbele. Het ministerie van Sport van Kameroen heeft hen nu beloofd dat elke speler een eenmalige bonus van 5 miljoen CFA franc (zo'n 7.500 euro) krijgt als ze de eerste wedstrijd in Egypte winnen, waarmee de selectie akkoord ging.

"Zulke problemen doen zich soms voor, maar dat gebeurt bij alle ploegen in de wereld", benadrukte de 43-jarige Seedorf. "Het zal onze mentale instelling niet aantasten en ook onze laatste voorbereidingen niet verstoren."

"Deze crisis over geld heeft de teamspirit en de wilskracht zelfs versterkt. Mijn ploeg is er helemaal klaar voor om te vechten voor titelprolongatie."

De Afrika Cup is afgelopen vrijdag al begonnen, maar Kameroen speelt dinsdagavond pas zijn eerste wedstrijd van het toernooi. De Afrikaanse formatie neem het dan op tegen Guinea-Bissau. De andere ploegen in groep F zijn Ghana en Benin.