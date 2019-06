Ajax is dicht bij het aantrekken van Quincy Promes. De aanvaller van Sevilla, die al enige tijd in verband wordt gebracht met de Amsterdammers, tekent naar verluidt een vijfjarig contract bij de landskampioen.

Volgens De Telegraaf wordt Promes maandag nog gepresenteerd. Het is niet duidelijk welk bedrag met de transfer gemoeid is, al lijkt Ajax flink in de buidel te moeten tasten. Promes tekende in de zomer van 2018 nog een contract tot medio 2023 bij Sevilla.

De 27-jarige vleugelspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, kende geen geweldig eerste seizoen bij de Spaanse subtopper. Hij werd regelmatig als vleugelverdediger ingezet en kwam in 49 officiële duels slechts tot vijf treffers.

Een transfer naar Ajax zou voor Promes een terugkeer naar de Eredivisie betekenen. De geboren Amsterdammer, die een deel van de jeugdopleiding van Ajax doorliep, stond tussen 2010 en 2014 bij FC Twente onder contract en verkaste daarna naar het Russische Spartak Moskou, waar hij tot vorige zomer speelde.

In het seizoen 2012/2013 werd Promes door Twente verhuurd aan Go Ahead Eagles. Daar werkte de 38-voudig Oranje-international al samen met Erik ten Hag, die sinds januari 2018 trainer is van Ajax en onlangs zijn contract met twee jaar verlengde.

Quincy Promes tekende vorige zomer nog een vijfjarig contract bij Sevilla. (Foto: Pro Shots)

Promes vijfde aanwinst voor Ajax

Ajax wil met de komst van Promes inspelen op het eventuele vertrek van enkele vaste krachten. Onder anderen David Neres en Hakim Ziyech kiezen mogelijk voor een buitenlands avontuur. Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde vorige maand dat Ajax ook interesse heeft in PSV-aanvaller Steven Bergwijn.

Promes, die begin deze maand nog namens Oranje in actie kwam in de Nations League, is al de vijfde aanwinst voor Ajax voor komend seizoen. De landskampioen legde eerder doelman Kjell Scherpen, verdedigers Kik Pierie en Lisandro Martínez en middenvelder Razvan Marin vast.

Ajax startte zaterdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen en vertrekt maandag voor een trainingskamp naar De Lutte. Daar zal de ploeg van Ten Hag oefenwedstrijden spelen tegen hoofdklasser Quick'20 (dinsdag om 19.00 uur) en het Deense Aalborg BK (zaterdag om 12.00 uur).

Op zaterdag 27 juli begint Ajax officieel aan het nieuwe seizoen. De 34-voudig landskampioen neemt het dan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op tegen PSV, dat afgelopen seizoen op de tweede plek eindigde.