Hans van Breukelen keert vanaf volgende week terug in de raad van commissarissen (rvc) van PSV. De oud-keeper is de opvolger van Frank Arnesen, die eind vorig jaar naar Anderlecht vertrok.

De 62-jarige Van Breukelen maakte tussen 2010 en 2016 ook al deel uit van de raad van commissarissen van PSV. Hij stopte na zes jaar in die functie vanwege zijn overstap naar de KNVB, waar hij werd aangesteld als technisch directeur.

In augustus 2017 moest Van Breukelen vertrekken bij de voetbalbond, waardoor niks een terugkeer bij PSV nog in de weg staat. De 73-voudig international zal bij de Eindhovenaren net als tussen 2010 en 2016 de portefeuille voetbalzaken op zich nemen.

"We zijn blij dat we Hans weer in die rol mogen verwelkomen", zegt president-commissaris Jan Albers op de site van PSV. "In een rvc van een voetbalclub wil je graag alle expertisegebieden verenigen. Met de terugkeer van Hans zijn we weer compleet."

Van Breukelen bracht het grootste deel van zijn spelersloopbaan door bij PSV. Tussen 1984 en 1994 keepte de geboren Utrechter 258 officiële wedstrijden voor de 24-voudig landskampioen, waarmee hij in 1988 de Europacup I won.