Argentinië heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van de Copa América. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni versloeg in de derde en laatste groepswedstrijd Qatar met 2-0.

Lautaro Martínez opende al in de vierde minuut de score in Porto Alegre. De aanvaller van Internazionale onderschepte een pass in de verdediging van Qatar en strafte de fout genadeloos af.

Sergio Agüero kreeg vervolgens meerdere kansen op de 2-0, maar de spits had zijn vizier niet op scherp staan. Qatar bood goed partij en op slag van rust was Bassam Al-Rawi dicht bij de gelijkmaker met een vrije trap op de paal.

Acht minuten voor tijd maakte Agüero aan alle spanning een einde en zorgde voor de beslissing. De spits van Manchester City schoof de bal binnen na een fraaie solo.

Met de overwinning herstelde Argentinië zich van de matige start op de Copa América. In de groepsduels met Colombia (0-2-nederlaag) en Paraguay (1-1) pakte de ploeg slechts één punt.

Argentinië eindigt met vier punten als tweede in groep B en treft vrijdag in Rio de Janeiro Venezuela in de kwartfinales. Qatar, dat op uitnodiging meedeed aan de Copa América, is met één punt uitgeschakeld.

Lionel Messi kon weinig indruk maken tijdens Argentinië-Qatar. (Foto: Pro Shots)

Peru verder door nederlaag Paraguay

Colombia was al zeker van een plek bij de laatste acht en won ook zijn derde groepswedstrijd. Daarin werd met 1-0 gewonnen van Paraguay. Gustavo Cuéllar kroonde zich op aangeven van Santiago Arias tot matchwinner.

Door de nederlaag van Paraguay plaatst Peru zich ook voor de kwartfinales. Die ploeg werd derde in groep A en behoort nu tot een van de twee beste nummers drie, die ook doorgaan naar de knock-outfase.

Paraguay eindigt met twee punten als derde in groep B en zit nog in de wachtkamer. In groep C moet de laatste speelronde namelijk nog worden afgewerkt. De tegenstander van Colombia is zodoende ook nog niet bekend.