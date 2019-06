Karim El Ahmadi zet na de Afrika Cup een punt achter zijn interlandcarrière voor Marokko. De 34-jarige middenvelder laat zondag weten dat hij in Egypte voor het laatst in actie komt voor zijn toernooi.

"Dit zijn mijn laatste wedstrijden voor het Marokkaans elftal", vertelt El Ahmadi bij FOX Sports na afloop van de eerste groepswedstrijd van Marokko op de Afrika Cup. "Dus hopelijk komen we zo ver mogelijk."

De oud-speler van Feyenoord en FC Twente speelde 63 interlands voor de 'Leeuwen van de Atlas'. Daarin was hij eenmaal trefzeker.

Tegen Namibië viel El Ahmadi een kleine twintig minuten voor tijd in. Hij begon op de bank omdat hij last had van een blessure. "Ik had geen pijntjes, ik heb alleen een dag niet meegetraind. De trainer heeft voor deze opstelling gekozen", verklaarde hij.

Marokko viert het enige doelpunt tegen Namibië. (Foto: Pro Shots)

'Dit ging heel moeizaam'

Marokko boekte een moeizame overwinning op Namibië. Pas in de slotfase zorgde Itamunua Keimuine met een onhandig eigen doelpunt voor de 1-0.

"Dit ging heel moeizaam", stelde El Ahmadi. "Ik denk wel dat we de betere ploeg waren, maar de eerste wedstrijd is altijd lastig. Het weer hielp ook niet echt mee. Het belangrijkste is dat we de eerste wedstrijd hebben gewonnen."

Volgens de speler van Al-Ittihad moest Marokko ook wennen aan de tegenstander. "Afrikaans voetbal is anders dan Europees. Nu gaan we tegen Ivoorkust spelen. Dat is toch meer een Europese tegenstander."

De wedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust staat vrijdag op het programma in Caïro.