John van den Brom genoot zondag van zijn eerste training bij FC Utrecht. De van AZ overgekomen trainer kon niet wachten om te beginnen bij zijn nieuwe club.

"Ik heb ontzettend uitgekeken naar deze dag", zegt de 52-jarige Van den Brom tegen FOX Sports. "Het is een beetje het gevoel dat je hebt als je van de lagere school naar het voortgezet onderwijs gaat. Alles is nieuw, alles is anders."

"Dus ja, ik had vanochtend zeker kriebels, maar dat vind ik alleen maar mooi. Het is fijn dat ik elke keer dat gevoel kan laten opborrelen als ik ergens een nieuwe start maak."

Van den Brom was de afgelopen vijf jaar succesvol bij AZ, dat hij één keer naar de zesde, drie keer naar de vierde en één keer naar de derde plek in de Eredivisie leidde. Daarvoor zat de tweevoudig Oranje-international op de bank bij AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse en het Belgische Anderlecht.

Bij FC Utrecht volgt de geboren Amersfoorter Dick Advocaat op, die met de Domstedelingen vorig seizoen als zesde eindigde en in de play-offs een plek in de tweede voorronde van de Europa League veiligstelde.

"Dat was een mooi toetje", aldus Van den Brom. "Door de play-offs heb ik een beter beeld gekregen van nog meer spelers van deze club. Ik ken de jongens dus, maar eigenlijk ken ik ze nog niet. Vandaag was de eerste echt kennismaking en dat is altijd leuk."

John van den Brom (tweede van links) met van links naar rechts aanwinst Justin Lonwijk, assistent Dennis Haar en aanwinst Adam Maher. (Foto: Pro Shots)

Gavory op weg naar België

Van den Brom moest het op de eerste training wel doen zonder Nicolas Gavory, omdat de linksback voor een transfer staat. Volgens De Telegraaf vertrekt de Fransman voor 3 miljoen euro naar Standard Luik.

"Het is altijd vervelend als je zegt dat je heel tevreden bent over de spelersgroep en dat dan iemand op de eerste dag een transfer maakt", stelt Van den Brom. "Maar het is normaal dat er wat jongens weggaan en er nieuwe jongens bij komen. Ik ben niet anders gewend, het is geen probleem."

De oud-speler van Vitesse, Ajax, Istanbulspor en De Graafschap benadrukt dat hij aanvallender wil gaan spelen met FC Utrecht. "Dick heeft het vorig seizoen fantastisch gedaan op zijn manier. En in de play-offs heb ik een ploeg gezien die al veel meer vooruit wilde spelen. Dat is waar ik naartoe wil. Ik houd van voetbal en vind dat we er de spelers voor hebben om aanvallend te spelen."

FC Utrecht speelt de eerste officiële wedstrijd al op 27 juli. In de tweede voorronde van de Europa League staat dan een thuiswedstrijd op het programma tegen Akademija Pandev uit Noord-Macedonië of HSK Zrinjski uit Bosnië en Herzegovina. De ploeg van Van den Brom gaat van 8 tot en met 14 juli op trainingskamp in Duitsland.

Voor de gebruikers van de app: klik op tweet om te bekijken hoe Van den Brom na een dolletje met een fan samen met die fan meedeed aan een loopoefening.