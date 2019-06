Marokko is zondag ontsnapt aan puntenverlies in zijn eerste wedstrijd op de Afrika Cup. De 'Leeuwen van de Atlas' waren in Caïro met 1-0 te sterk voor Namibië dankzij een eigen doelpunt in de slotfase. Ook Senegal en Algerije boekten een zege.

Marokko had de hele wedstrijd een overwicht in het Al Salam Stadium, maar creëerde nauwelijks grote kansen. Een kleine twintig minuten voor tijd was Hakim Ziyech dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd gestopt door doelman Lloyd Junior Kazapua.

In de 89e minuut was het wel raak voor Marokko. Uit een vrije trap van Ziyech werkte Itamunua Keimuine de bal onhandig in eigen doel.

Ziyech maakte evenals Nordin Amrabat de negentig minuten vol bij Marokko. Karim El Ahmadi viel twintig minuten voor tijd in bij de ploeg van bondscoach Hervé Renard en Noussair Mazraoui bleef op de bank.

Marokko doet voor de zeventiende keer mee aan de Afrika Cup en veroverde alleen in 1976 de titel. Namibië maakt pas voor de derde keer zijn opwachting. Bij de vorige twee deelnames - in 1998 en 2008 - strandde de nummer 113 van de FIFA-ranglijst in de groepsfase.

Marokko en Namibië zijn in groep D ingedeeld bij Zuid-Afrika en Ivoorkust. Die twee landen staan maandag tegenover elkaar in Caïro.

Mahrez helpt Algerije aan overwinning

In groep C begon Senegal het toernooi met een 2-0-overwinning op Tanzania. Keita Baldé en Krepin Diatta waren trefzeker in het 30 June Stadium in Caïro.

Baldé opende na een klein half uur de score na een mooie aanval van de 'Leeuwen van Téranga'. Halverwege de tweede helft verdubbelde Diatta de marge met een prachtig afstandsschot.

In dezelfde poule was Algerije met 2-0 te sterk voor Kenia. Baghdad Bounedjah (penalty) en Riyad Mahrez van Manchester City waren trefzeker.