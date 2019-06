FC Emmen heeft zich voor komend seizoen versterkt met Lorenzo Burnet. Bij RKC Waalwijk verlengde Hans Mulder zijn contract met een jaar.

Burnet komt transfervrij over van Excelsior, waar hij sinds de zomer van 2017 speelde. De 28-jarige linksback tekent een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede jaargang bij FC Emmen.

"FC Emmen heeft het afgelopen seizoen bewezen een aanwinst te zijn voor de Eredivisie," aldus Burnet op de clubsite. "Ik hoop dat ik de club kan helpen om ook komend seizoen handhaving veilig te stellen. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in."

De club uit Drenthe debuteerde afgelopen seizoen in de Eredivisie. Onder trainer Dick Lukkien eindigde Emmen op een knappe veertiende plaats, waarmee de club ook komend seizoen verzekerd is van voetbal op het hoogste niveau.

Burnet debuteerde in het seizoen 2011/2012 namens FC Groningen in de Eredivisie. Na vijf seizoenen vertrok hij naar het Sloveense Slovan Bratislava, dat hem begin 2017 verhuurde aan NEC.

Hans Mulder nadat hij met RKC promotie naar de Eredivisie heeft veiliggesteld. (Foto: Pro Shots)

RKC bindt clubman Mulder

RKC Waalwijk, dat komend seizoen terugkeert in de Eredivisie, verlengde het contract van routinier Hans Mulder met een jaar. De verbintenis van de 32-jarige middenvelder liep deze zomer af.

Mulder begint daarmee aan zijn achtste seizoen in Waalwijk, waar hij in 2017 terugkeerde na dienstverbanden bij onder meer Willem II en NEC. Eerder speelde hij tussen 2006 en 2011 al voor RKC.

De routinier scoorde tijdens de afgelopen play-offs om promotie naar de Eredivisie nog tegen Go Ahead Eagles. Mede daardoor won RKC het beslissende duel met 5-4, waarmee promotie werd veiliggesteld.

"We zijn uiteraard erg tevreden dat Hans heeft bijgetekend. Met zijn ervaring is hij zowel als mens en als speler ontzettend belangrijk voor onze groep. Hij ligt bij iedereen goed en staat er wanneer het nodig is. Hans mag met recht een echte RKC’er worden genoemd en we zijn blij dat hij met ons de Eredivisie in gaat", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.