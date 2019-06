Dani Alves vertrekt na twee seizoenen bij Paris Saint-Germain, maakte de 36-jarige rechtsback bekend na de 5-0-zege van Brazilië tegen Peru op de Copa América.

Waar Alves zijn carrière voortzet, is nog niet bekend. De 112-voudig Braziliaanse international die tegen Peru de vierde treffer maakte, speelt naar verluidt zelfs met de gedachte om zijn loopbaan helemaal te beëindigen na de Copa América.

"Vandaag sluit ik weer een hoofdstuk in mijn leven af, waarin ik veel heb gewonnen, geleerd en ervaring heb opgedaan", schrijft Alves op Instagram over zijn vertrek bij de Franse landskampioen.

"Het waren twee jaren vol veerkracht, waarin ik mezelf voortdurend opnieuw moest uitvinden. Ik wil de PSG-familie graag bedanken dat ik deel mocht uitmaken van de geschiedenis van deze club."

De rechtsback speelde sinds de zomer van 2017 in Parijs, nadat hij zijn contract bij Juventus na één seizoen had laten ontbinden. Voor zijn dienstverband in Turijn speelde hij acht seizoenen voor FC Barcelona, dat hem in 2008 had overgenomen van Sevilla.

Alves won in zijn loopbaan tot nu toe 39 prijzen. Als hij met de 'Goddelijke Kanaries' de Copa América in eigen land wint, is hij recordhouder qua gewonnen trofeeën.