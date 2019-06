Erben Wennemars gaat bij PEC Zwolle aan de slag als mental coach. De oud-schaatser gaat zich een paar dagen in de week bezighouden met de selectie, technische staf en jeugdopleiding van de Overijsselse club om aan de topsportbeleving te werken.

"We willen winnen bij PEC Zwolle en ik denk dat Erben Wennemars daar een bijdrage aan kan leveren", laat de nieuwe trainer John Stegeman zaterdag weten aan het AD. "Erben heeft op absoluut topniveau gepresteerd."

Wennemars werd tijdens zijn schaatscarrière onder meer twee keer wereldkampioen sprint. Ook veroverde de Dalfsenaar twee olympische bronzen medailles en zes gouden medailles bij de WK afstanden.

"Voor mij is het alleen maar prettig om dat soort mensen om mij heen te krijgen", aldus Stegeman, die eind vorige maand werd aangesteld als opvolger van Jaap Stam. "We willen met specialisten spelers het laatste kleine zetje geven dat nodig is om de top te halen. Erben heeft dat meegemaakt en kan dat overbrengen."

De 43-jarige Wennemars was na zijn schaatsloopbaan al in verschillende bestuursfuncties actief voor PEC. Zo was hij jarenlang lid van de raad van commissarissen en in 2011 tijdelijk commercieel directeur in Zwolle.

John Stegeman en de spelers van PEC Zwolle tijdens de eerste training. (Foto: Pro Shots)

'In het voetbal jongens gepamperd'

Volgens Stegeman gaat Wennemars zich niet bemoeien met het trainingsprogramma. "Je moet bijvoorbeeld denken aan een stukje mentale vaardigheid. Hij is als individuele sporter altijd keihard voor zichzelf geweest. In teamsport kunnen wij veel van dat kleine stukje leren."

"In het voetbal worden jongens gepamperd", vervolgt Stegeman. "Dat is best erg. We willen spelers bewust maken wat je ervoor over moet hebben om de absolute top te halen."

PEC Zwolle eindigde vorig seizoen als dertiende in de Eredivisie. De ploeg verscheen zaterdag voor het eerst op het trainingsveld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.