Brazilië heeft zich op eenvoudige wijze geplaatst voor de kwartfinales van de Copa América. Het gastland haalde zaterdag in São Paulo zonder David Neres met 5-0 uit tegen Peru.

Casemiro opende na twaalf minuten de score voor Brazilië. De middenvelder van Real Madrid kopte uit de rebound raak bij een corner.

Zeven minuten later verdubbelde Roberto Firmino de marge na een blunder van doelman Pedro Gallese. De keeper van Peru schoot een uittrap tegen Firmino aan, waarna de bal op de paal belandde. De aanvaller van Liverpool speelde Gallese vervolgens uit en schoof de bal in het lege doel.

Everton, die de plaats van Neres innam, maakte er na ruim een half uur spelen 3-0 van met een afstandsschot in de korte hoek en Dani Alves tekende vroeg in de tweede helft na een mooie combinatie voor de vierde treffer.

In de negentigste minuut bepaalde invaller Willian met een prachtig afstandsschot de eindstand. Brazilië kreeg in blessuretijd nog een penalty na een overtreding op Gabriel Jesus, maar de inzet van de spits van Manchester City werd gekeerd door Gallese.

Dani Alves viert het vierde doelpunt van Brazilië tegen Peru. (Foto: Pro Shots)

Neres blijft negentig minuten op de bank

Neres bleef de hele wedstrijd op de bank bij de 'Seleção'. In de groepsduels met Bolivia (3-0) en Venezuela (0-0) had de aanvaller van Ajax nog een basisplaats.

Door de overwinning gaat Brazilië met zeven punten als groepswinnaar door. Peru eindigt met vier punten als derde in groep A en zit in de wachtkamer. De twee beste nummers drie gaan namelijk ook naar de kwartfinales, maar in de andere twee poules moet de laatste speelronde nog worden afgewerkt.

Venezuela schaart zich als de nummer twee in de poule bij de laatste acht. De 'La Vinotinto' was in Belo Horizonte met 3-1 te sterk voor Bolivia, dat door de nederlaag is uitgeschakeld.

Darwin Machis scoorde twee keer voor de Venezolanen en invaller Josef Martínez vond eenmaal het doel. Leonel Justiniano deed wat terug namens Bolivia.