Nigeria is zaterdag goed begonnen aan de Afrika Cup. De Nigerianen wonnen in Alexandrië ternauwernood met 1-0 van debutant Burundi.

Odion Ighalo was de gevierde man aan de kant van Nigeria. De aanvaller van het Chinese Changchun Yatai maakte een klein kwartier voor tijd als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd.

De treffer kwam op zeer fraaie wijze tot stand. Ola Aina bezorgde de bal met de hak bij Ighalo, die vervolgens oog in oog met doelman Jonathan Nahimana via de binnenkant van de paal raak schoot.

Nigeria werd vrijdag tijdens de training nog opgeschrikt door het in elkaar zakken van Samuel Kalu wegens uitdroging. De aanvaller van Girondins de Bordeaux werd direct afgevoerd en zat een dag later logischerwijs niet bij de selectie.

De andere wedstrijd in groep B tussen Guinea en Madagascar wordt zaterdag om 22.00 uur gespeeld in eveneens het Alexandrië Stadion in Alexandrië.

Oeganda wint voor het eerst sinds 1978 op Afrika Cup

Eerder op zaterdag won Oeganda voor het eerst sinds 1978 een wedstrijd op de Afrika Cup. De Oegandezen waren in Cairo met 2-0 te sterk voor Democratische Republiek Congo.

Patrick Kaddu zette Oeganda al in de veertiende minuut op voorsprong en Emmanuel Okwi bracht zijn land in de 48e minuut in veilige haven.

In de andere wedstrijd in groep A rekende gastland Egypte vrijdag op de openingsdag van de Afrika Cup al met 1-0 af met Zimbabwe.

De Afrika Cup, waaraan 24 landen meedoen en die nog duurt tot en met 19 juli, wordt voor het eerst in de zomer gehouden, waar het evenement voorheen telkens in de winter werd afgewerkt.

Kameroen, dat de titelverdediger is, zou de Afrika Cup dit jaar eigenlijk organiseren, maar het land raakte dat recht door financiële problemen kwijt aan Egypte.