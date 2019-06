Sc Heerenveen kan komend seizoen beschikken over Jens Odgaard en Hicham Faik. PEC Zwolle heeft met Michael Zetterer een nieuwe doelman aangetrokken.

De twintigjarige Odgaard wordt bij Heerenveen de opvolger van Sam Lammers. Die speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij de Friezen, maar is teruggekeerd naar PSV.

De jeugdinternational kwam afgelopen seizoen tot één duel in de Serie A, waarin hij niet tot scoren kwam. Eerder speelde Odgaard voor Internazionale en in eigen land voor Lyngby BK.

Faik komt over van Zulte-Waregem en tekent een contract voor drie jaar. Hij kwam eerder uit voor onder meer Excelsior en Roda JC. Beide spelers sluiten zaterdag direct aan bij de eerste training.

De twee zijn de eerste aanwinsten voor komend seizoen voor sc Heerenveen, dat flink wat basisspelers zag vertrekken. De koopoptie op de van Ajax gehuurde Dennis Johnsen wordt daarentegen niet gelicht.

Michael Zetterer speelt de komende twee jaar voor PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Zetterer eerste nieuwe doelman PEC Zwolle

PEC huurt de 23-jarige Zetterer voor twee jaar van Werder Bremen. Hij is een van de twee keepers die PEC in deze transferperiode wil aantrekken. De club is naarstig op zoek naar extra doelmannen na het vertrek van Diederik Boer (gestopt) en Mickey van der Hart (Lech Poznan).

De Duitser, die zaterdag meteen meedoet tijdens de eerste training van PEC Zwolle, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Oostenrijkse Klagenfurt. Voor die club kwam hij tot veertien wedstrijden.

"De afgelopen periode heb ik heel goede verhalen gehoord over deze club", zegt Zetterer in een persbericht. "Ik heb een warm gevoel bij PEC Zwolle gekregen, mede door de fijne gesprekken die ik met de directie heb gevoerd. Deze club heeft vertrouwen in mij getoond, nu is het aan mij om dat uit te betalen."

De keeper is de tweede aanwinst in 24 uur voor PEC. De ploeg haalde eerder Etiënne Reijnen terug naar Zwolle. De 32-jarige verdediger, die in het seizoen 2006/2007 zijn profdebuut maakte bij de club, tekende voor twee jaar.