Egypte is vrijdag goed begonnen aan de Afrika Cup in eigen land. De Egyptenaren wonnen in Caïro de openingswedstrijd van het landentoernooi nipt met 1-0 van Zimbabwe.

Trezeguet kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller van het Turkse Kasimpasa maakte in de 41e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Egypte had Mohamed Salah een basisplaats. De sterspeler van Liverpool kreeg tot twee keer toe een enorme kans op de 2-0, maar stuitte net zo vaak op de doelman.

Het was vrijdagmiddag nog maar de vraag of de wedstrijd door kon gaan. De spelers van Zimbabwe dreigden namelijk met een boycot, maar die was aan het begin van de avond alweer van de baan.

Enkele spelers van Zimbabwe deden vrijdagochtend bij persbureau AP anoniem hun beklag, omdat de voetbalbond hen niet zou hebben betaald en beide partijen donderdagavond niet tot een oplossing wisten te komen.

Afrika Cup voor het eerst in zomer gehouden

De Afrika Cup, waaraan 24 landen meedoen en die nog duurt tot en met 19 juli, wordt voor het eerst in de zomer gehouden, waar het evenement telkens in de winter werd afgewerkt.

Kameroen, dat de titelverdediger is, zou de Afrika Cup dit jaar eigenlijk organiseren, maar het land raakte dat recht door financiële problemen kwijt aan Egypte.

De 'Ontembare Leeuwen', die worden gecoacht door Clarence Seedorf, weigerden donderdag af te reizen naar Egypte vanwege een meningsverschil met de voetbalbond over de premies, maar stapten vrijdag alsnog in het vliegtuig.

Zaterdag staan de wedstrijden Congo-Oeganda (in dezelfde groep als Egypte en Zimbabwe), Nigeria-Burundi en Guinea-Madagascar (beide groep B) op het programma.