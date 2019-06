Samuel Kalu is vrijdag in elkaar gezakt tijdens de afsluitende training van Nigeria voor de eerste wedstrijd op de Afrika Cup in Egypte. De 21-jarige aanvaller van Girondins de Bordeaux kampte met uitdroging.

Kalu wilde aan het einde van de oefensessie in Alexandrië een hoekschop nemen toen hij naar de grond ging. Hij werd direct naar een ziekenhuis vervoerd in de Egyptische stad.

Verschillende media meldden in eerste instantie dat Kalu een hartaanval zou hebben gekregen, maar de Nigeriaanse perschef Ademola Olajire ontkende dat in alle toonaarden.

"Samuel was uitgedroogd. Hij had meer moeten drinken. Hij is voor tests naar het ziekenhuis gegaan. Zijn situatie is stabiel", zei Olajire.

Het is nog onduidelijk of Kalu zaterdag in actie kan komen tijdens de eerste wedstrijd van Nigeria op de Afrika Cup. De 'Super Eagles' nemen het dan om 19.00 uur (Nederlandse tijd) in Alexandrië op tegen Burundi.

Samuel Kalu vrijdag tijdens een training van Nigeria. (Foto: ANP)

Bloedheet in Egypte

Het is momenteel bloedheet in Egypte, waar voor het eerst in de geschiedenis de Afrika Cup in de zomer wordt gehouden. De temperatuur kan in de middag oplopen tot liefst 39 graden.

De Afrikaanse voetbalbond heeft drinkpauzes van drie minuten gepland in minuut 30 en 75 van iedere wedstrijd, zoals de richtlijnen van de FIFA dat voorschrijven, maar de FIFPro heeft in een brief aan de bond geopperd voor twee extra drinkpauzes in minuut 15 en 60.

"We verwachten dat de hitte en luchtvochtigheid een grote uitdaging zal vormen voor de spelers. We maken ons vooral zorgen over zeven groepsduels die om 16.30 uur beginnen in Alexandrië, Caïro en Suez", schrijft de mondiale spelersvakbond.

"We begrijpen dat de organisatie rekening heeft gehouden met de wens van de rechtenhouders van de televisie-uitzendingen, maar de gezondheid en veiligheid van de spelers staat bovenaan."