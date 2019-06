Keepers die bij een strafschop niet met één been op de doellijn staan, krijgen op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk geen gele kaart meer. De internationale spelregelcommissie van het voetbal (IFAB) heeft daarvoor vrijdag een verzoek van wereldvoetbalbond FIFA goedgekeurd.

De nieuwe regel, ingevoerd op 1 juni, kwam de afgelopen twee weken met grote regelmaat in opspraak bij het WK, waar die bij een aantal wedstrijden tot de nodige controverse zorgde.

De Nigeriaanse keeper Chiamaka Nnadozie was het grootste slachtoffer. Zij ontving in de wedstrijd tegen Frankrijk (0-1-nederlaag) haar tweede gele kaart omdat ze bij de gemiste strafschop van Wendie Renard te vroeg van haar doellijn was gekomen.

Renard mocht na ingrijpen van videoscheidsrechter Danny Makkelie de penalty, die ze buiten bereik van Nnadozie op de paal had geschoten, opnieuw nemen en faalde met een nieuwe keeper op doel niet.

De Nigeriaanse bondscoach Thomas Dennerby was woedend over die beslissing. "Als ik eerlijk ben en nu mijn mening geef over de penalty, sturen ze mij naar huis. Dat is beter van niet", zei hij na afloop op de persconferentie.

Chiamaka Nnadozie komt te vroeg van haar doellijn bij de strafschop van Wendie Renard. (Foto: ANP)

IFAB wijzigde tevens nodige spelregels

De IFAB wijzigde in maart tevens de nodige spelregels. Deze hadden vooral betrekking tot het wisselen, aanvallers in de muur van de verdedigende partij bij een vrije trap, de handsbal en de doeltrap.

Spelers die gewisseld worden, dienen het veld te verlaten bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn, het is niet meer toegestaan om als aanvaller in de muur van de tegenstander te staan bij een vrije trap, bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie ervan niet meer relevant en bij een doeltrap is het voor de ontvanger niet meer verplicht om de bal pas aan te raken buiten het eigen zestienmetergebied.

Nigeria plaatste zich ondanks de zure nederlaag tegen Frankrijk wel voor de achtste finales. De Afrikanen werden met drie punten (2-0-zege op Zuid-Korea) een van de vier beste nummers drie.

Duitsland-Nigeria, Noorwegen-Australië, Engeland-Kameroen, Frankrijk-Brazilië, Spanje-Verenigde Staten, Zweden-Canada, Italië-China en Nederland-Japan zijn de wedstrijden in de achtste finales.