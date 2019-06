Heracles Almelo heeft zich vrijdag versterkt met Teun Bijleveld. De 21-jarige middenvelder komt over van Ajax en tekent een contract voor twee jaar bij de Overijsselse club. Fortuna Sittard nam Patrik Raitanen over van Liverpool.

Bijleveld kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Ajax, waar hij alleen voor de beloften in actie kwam. Hij speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Jong Ajax en was daarin vier keer trefzeker.

"Ik ben blij dat ik bij een mooie Eredivisie-club als Heracles Almelo heb getekend", zegt Bijleveld. "Ik kan hier doorgroeien en bewijzen dat ik de Eredivisie aan kan. Zondag is de eerste training, daar kijk ik naar uit."

Technisch manager Tim Gilissen is blij met de komst van Bijleveld. "Teun heeft een goede opleiding gehad en heeft in de laatste twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie al de nodige wedstrijden gespeeld. Met zijn techniek en inzicht kan hij iets toevoegen aan ons middenveld."

Bijleveld is al de tweede speler die Heracles deze transferperiode overneemt van Ajax. Eerder legden de Almeloërs Navajo Bakboord vast. De nummer zeven van afgelopen seizoen in de Eredivisie versterkte zich verder met de Griek Orestis Kiomourtzoglou.

Patrik Raitanen speelde afgelopen seizoen voor Liverpool onder-18. (Foto: Fortuna Sittard/Ivo Delahaye)

Fortuna legt Raitanen voor vier jaar vast

De achttienjarige Raitanen tekent een vierjarig contract bij Fortuna. De verdediger werd in de zomer van 2017 in de jeugdopleiding opgenomen van Liverpool. Hij speelde het afgelopen seizoen voor het elftal onder-18, maar de jeugdinternational van Finland had geen uitzicht op een doorbraak bij 'The Reds'.

Technisch manager Sjoerd Ars is blij dat hij erin is geslaagd Raitanen over te nemen. "Het versterken van de achterhoede staat hoog op onze agenda. Met de komst van Patrik verzekeren we ons van de diensten van een fysiek sterke en talentvolle centrale verdediger."

Raitanen kijkt uit naar zijn periode bij Fortuna, dat afgelopen seizoen op de vijftiende plek eindigde in de Eredivisie - met één punt meer dan nummer zestien Excelsior - en zo geen play-offs voor lijfsbehoud hoefde te spelen.

"Fortuna Sittard heeft het afgelopen jaar goed gedaan in de Eredivisie", weet Raitanen. "Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen aan de speelwijze van de club en komend seizoen zoveel mogelijk minuten maken."

Raitanen is voor Fortuna de eerste aanwinst voor volgend seizoen. De club stelde onlangs Sjors Ultee aan als trainer. Hij volgt René Eijer op, die ondanks een doorlopend contract en het veiligstellen van lijfsbehoud in onderling overleg besloot te vertrekken bij Fortuna.