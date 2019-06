De voltallige selectie van Kameroen heeft vrijdag, op de dag dat de Afrika Cup van start gaat in Egypte, een open brief geschreven naar de leiding van de voetbalbond. De spelers van bondscoach Clarence Seedorf zijn boos over het uitblijven van premies voor deelname aan de Afrika Cup en andere financiële steun.

In de open brief staan elf punten opgesteld waar de selectie van Kameroen ontevreden over is. Zo moesten veel spelers zelf hun reis naar Afrika bekostigen en werd ook het recent gehouden trainingskamp in Madrid niet betaald door de noodlijdende voetbalbond.

Ook de gebrekkige communicatie tussen de leiding van de voetbalbond en de spelers leidt tot ergernissen bij de selectie. Volgens de spelersgroep is de desorganisatie in Kameroen de reden dat onder anderen Liverpool-verdediger Joël Matip en Nicolas N'koulou (Torino) niet meer voor hun land willen uitkomen.

Zes spelers van de 23-koppige selectie, waar ook Ajax-doelman André Onana toe behoort, zijn vrijdagochtend in een hotel met de voetbalbond en het ministerie van sport over de situatie in gesprek gegaan. Die hebben de selectie een nieuw voorstel gedaan, maar het is nog niet bekend of de spelers daarmee akkoord gaan.

De 'Ontembare Leeuwen' zouden donderdag eigenlijk al naar Egypte afreizen voor de Afrika Cup, maar die reis is door het conflict uitgesteld. Naar verwachting vertrekt de selectie van Kameroen vrijdag alsnog richting Egypte, mits de partijen eruit komen.

Onana is een van de spelers in de selectie van Kameroen. (Foto: Pro Shots)

Ook spelers Zimbabwe dreigen met boycot

Ondertussen is het ook nog maar de vraag of de openingswedstrijd van de Afrika Cup tussen Egypte en Zimbabwe vrijdagavond (aftrap 22.00 uur) door kan gaan. Enkele spelers van Zimbabwe hebben bij persbureau AP anoniem hun beklag gedaan, omdat de voetbalbond hen niet zou hebben betaald.

Een delegatie van de voetbalbond is donderdagavond met een aantal spelers in gesprek gegaan, maar de twee partijen hebben naar verluidt nog geen overeenstemming bereikt. De selectie van Zimbabwe dreigt met een boycot.

De 32e editie van de Afrika Cup begint vrijdag en duurt tot en met 19 juli. Er doen 24 landen mee aan het toernooi, dat in het verleden in de winter werd gehouden. Kameroen zou de Afrika Cup dit jaar eigenlijk organiseren, maar het land raakte dat recht door financiële problemen kwijt aan Egypte.

De ploeg van bondscoach Seedorf zit in een groep met Ghana, Benin en Guinee-Bissau en komt dinsdagavond voor het eerst in actie. De vorige editie van de Afrika Cup werd in 2017 gewonnen door Kameroen.