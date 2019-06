De selectie van Kameroen is vrijdag alsnog op weg naar Egypte voor de Afrika Cup. De spelers van bondscoach Clarence Seedorf waren donderdag niet op komen dagen voor hun vlucht nadat onderhandelingen met de voetbalbond over de premies waren mislukt.

"We zijn niet tevreden met het voorstel van de regering, maar we hebben besloten alle onderhandelingen over onze premies te staken", meldden de spelers, onder wie Ajax-doelman André Onana, in een verklaring.

De spelers hadden van de bond een premie van zo'n 30.000 euro gekregen, maar ze eisten het dubbele. Het ministerie van Sport van Kameroen heeft hen nu beloofd dat elke speler een eenmalige bonus van 5 miljoen CFA franc (zo'n 7500 euro) krijgt als ze de eerste wedstrijd in Egypte, dinsdag tegen Guinee-Bissau, winnen.

De selectie van Kameroen schreef vrijdagochtend, vlak nadat zes spelers in een hotel met de bond en het ministerie in gesprek waren gegaan, een open brief naar de leiding van de bond, omdat ze boos waren over het uitblijven van financiële steun.

In de open brief staan elf punten opgesteld waar de selectie ontevreden over is. Zo moesten veel spelers zelf hun reis naar Afrika bekostigen en werd ook het recent gehouden trainingskamp in Madrid niet betaald door de noodlijdende bond.

Ook de gebrekkige communicatie tussen de leiding van de bond en de spelers leidt tot ergernissen bij de selectie. Volgens de spelers is de desorganisatie in Kameroen de reden dat onder anderen Joël Matip (Liverpool) en Nicolas N'koulou (Torino) niet meer voor hun land willen uitkomen.

Onana is een van de spelers in de selectie van Kameroen. (Foto: Pro Shots)

Ook spelers Zimbabwe dreigden met boycot

Het was ook de vraag of de openingswedstrijd van de Afrika Cup tussen Egypte en Zimbabwe vrijdagavond (aftrap 22.00 uur) door kon gaan. De spelers van Zimbabwe dreigden namelijk met een boycot, maar die is nu weer van de baan.

Enkele spelers van Zimbabwe deden vrijdagochtend bij persbureau AP anoniem hun beklag, omdat de voetbalbond hen niet zou hebben betaald en beide partijen donderdagavond niet tot een oplossing wisten te komen.

Inmiddels is er wel overeenstemming bereikt en zijn de spelers van Zimbabwe gewoon van plan om vrijdagavond op het veld te staan in het Cairo Stadium, dat plaats biedt aan bijna 75.000 toeschouwers.

De 32e editie van de Afrika Cup begint vrijdag en duurt tot en met 19 juli. Er doen 24 landen mee aan het toernooi, dat in het verleden in de winter werd gehouden. Kameroen zou de Afrika Cup dit jaar eigenlijk organiseren, maar het land raakte dat recht door financiële problemen kwijt aan Egypte.

Kameroen zit in een groep met Guinee-Bissau, Ghana en Benin. De 'Ontembare Leeuwen' wonnen in 2017 de vorige editie van de Africa Cup, toen nog onder leiding van de Belg Georges Leekens.