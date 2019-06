Petr Cech keert definitief terug bij Chelsea. De oud-doelman, die na afgelopen seizoen een punt achter zijn loopbaan zette, gaat bij 'The Blues' aan de slag als technisch adviseur.

Cech wordt bij Chelsea verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende geledingen binnen de club. De 37-jarige Tsjech zal zich daarnaast gaan bezighouden met het eerste elftal en meereizen naar thuis- en uitwedstrijden.

"Het voelt voor mij als een privilege dat ik de kans krijg om terug te keren bij Chelsea", zegt Cech op de site van Chelsea. "Het is mooi dat ik de club kan helpen om een klimaat te creëren waarin we de successen van de afgelopen vijftien jaar kunnen voortzetten. Hopelijk kan ik met mijn voetbalkennis en ervaring een rol spelen."

Directeur Marina Granovskaia, onder wie Cech zal gaan werken bij Chelsea, is blij dat de ervaren ex-keeper terugkeert. "Petr was een van de meest betrokken professionals die we ooit bij Chelsea hebben gehad", zegt Granovskaia. "We hoopten altijd al dat Petr na zijn carrière terug zou keren bij Chelsea. We zijn blij dat we nu de beschikking hebben over zijn kennis en ervaring."

Cech sloot loopbaan af bij Arsenal

Cech, die zijn loopbaan in Tsjechië begon en tussen 2002 en 2004 voor Stade Rennais speelde, stond tussen 2004 en 2015 onder contract bij Chelsea. Na het verliezen van zijn basisplek maakte hij in de zomer van 2015 de overstap naar Arsenal, waar hij zijn carrière onlangs dus beëindigde.

In zijn periode bij Chelsea kwam Cech tot 494 officiële wedstrijden. Hij won met de Londenaren de Champions League, de Europa League, de FA Cup (vier keer), de League Cup (drie keer), de Community Shield (twee keer) en vier landstitels.

Het is nog niet bekend wie volgend seizoen de manager is van Chelsea, dat een opvolger moet vinden voor de naar Juventus vertrokken Maurizio Sarri.

Volgens Engelse media staat clubicoon Frank Lampard hoog op het lijstje om de Italiaanse coach op te volgen. De oud-middenvelder is op dit moment nog trainer van Derby County, dat uitkomt in het Championship.