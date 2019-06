Fernando Torres heeft besloten om een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 35-jarige Spanjaard kondigde dat vrijdag aan op zijn social media-kanalen.

"Na achttien enerverende jaren is de tijd aangebroken om te stoppen met voetbal", zegt Torres in een videoboodschap. "Zondag geef ik een persconferentie in Tokio en daar zal ik antwoord geven op al jullie vragen. Ik zie jullie daar."

Op dit moment speelt Torres bij het Japanse Sagan Tosu, waar hij in de zomer van 2018 een tweejarig contract tekende. Het is niet duidelijk of Torres per direct stopt of dat hij het seizoen afmaakt. Sagan Tosu staat na de eerste vijftien speelronden van het seizoen op de laatste plaats in de J-League, de hoogste divisie in Japan.

Torres begon zijn imposante loopbaan in 2001 bij Atlético Madrid, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De toen zeventienjarige spits speelde zich in het seizoen 2001/2002 definitief in de basis en had destijds met zes treffers een bijdrage aan de promotie van de Madrilenen naar het hoogste niveau.

Na zes jaar bij Atlético maakte Torres de overstap naar de Premier League, waar hij persoonlijk misschien wel de beste periode uit zijn loopbaan kende. De 110-voudig international van Spanje speelde tussen 2007 en 2011 142 officiële duels voor Liverpool en kwam daarin 81 keer tot scoren.

Torres na korte periode in Italië terug bij Atlético

In januari 2011 koos Torres voor een binnenlandse transfer naar Chelsea, waarmee 'El Niño' in zijn eerste volledige seizoen de Champions League en de FA Cup won. Hij was bij de 'Blues' wel wat minder productief dan bij Liverpool en werd in het seizoen 2014/2015 uitgeleend en per januari 2015 zelfs verkocht aan AC Milan.

Diezelfde maand keerde Torres, die in Italië slechts tien duels speelde, op huurbasis terug bij Atlético Madrid. In de zomer van 2016 tekende hij een tweejarig contract bij 'Los Colchoneros', waar hij tot zijn overstap naar Japan in 2018 bleef spelen. In zijn laatste seizoen won Torres met Atlético de Europa League.

Als international was hij minstens zo succesvol. Torres, die in september 2003 debuteerde in het nationale elftal, veroverde in 2010 de wereldtitel met Spanje en maakte ook deel uit van het team dat in 2008 en 2012 Europees kampioen werd.

In de finale van het EK 2008 tegen Duitsland was Torres goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De spits scoorde in totaal 38 keer voor Spanje in 110 wedstrijden.

Torres eindigde bij Atlético met het winnen van de Europa League. (Foto: ANP)