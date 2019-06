Uruguay is er donderdagavond (lokale tijd) niet in geslaagd om de tweede groepswedstrijd op de Copa América te winnen. De Zuid-Amerikanen kwamen niet langs Japan: 2-2.

Bij rust stond het 1-1 in het Braziliaanse Porto Alegre door doelpunten van Koji Miyoshi en Luis Suárez. De oud-Ajacied mocht na 32 minuten - na inmenging van de VAR - aanleggen voor een strafschop en trok de stond gelijk namens Uruguay.

Verrassend genoeg kwam Japan na rust opnieuw op voorsprong via Koji Miyoshi na halfslachtig ingrijpen van doelman Fernando Muslera, maar Uruguay bleef een nederlaag bespaard. José María Giménez kopte in de 66e minuut uit een corner van Nicolás Lodeiro de 2-2 binnen.

Door de remise is Uruguay nog niet zeker van een plek in de volgende ronde. De ploeg van bondscoach Óscar Tabárez, die de Copa América begon met een 4-0-zege op Ecuador, is wel koploper in groep C met vier punten.

Chili staat tweede met drie punten en speelt vrijdag (lokale tijd) de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador. Japan staat na twee duels op één punt. De beste twee ploegen plaatsen zich voor de knock-outfase.

Uruguay won de Copa América in totaal vijftien keer en in 2011 voor het laatst. Bij de meest recente editie in 2016 strandde de ploeg in de groepsfase.

Suárez schoot in de eerste helft een strafschop binnen. (Foto: Pro Shots)