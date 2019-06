VVV-Venlo heeft donderdag Peniel Mlapa doorverkocht aan Al Ittihad Kalba. De Limburgers namen de 28-jarige Togolese spits onlangs na een succesvolle huurperiode definitief over van Dynamo Dresden.

VVV betaalde twee weken geleden naar verluidt om en nabij 500.000 euro om eigenaar te kunnen zijn van Mlapa en zou nu zo'n 1,2 miljoen euro ontvangen, waarmee het dus een aardige winst maakt.

Mlapa heeft een goed seizoen achter de rug bij VVV. Hij was met vijftien doelpunten topscorer van de zwart-gele formatie in de Eredivisie.

Eerder deze zomer zag VVV ook al trainer Maurice Steijn, diens zoon Sem Steijn en assistent-trainer Jay Driessen vertrekken naar de Verenigde Arabische Emiraten. Zij verbonden zich aan Al Wahda.

Dinsdag stelde VVV Robert Maaskant aan als opvolger van Maurice Steijn. Hij komt over van Almere City, waar hij technisch directeur was, en neemt Raymond Libregts mee als assistent.

Heracles versterkt zich met Kiomourtzoglou

Heracles Almelo versterkte zich later op donderdag met Orestis Kiomourtzoglou. De 21-jarige Duitse middenvelder komt over van het Duitse SpVgg Unterhaching, dat uitkomt in de Derde Bundesliga.

"Ik ben blij om hier te zijn. Dit voelt voor mij als een grote kans. De gesprekken met de club hebben me ervan overtuigd hier te tekenen. Ik hoop een sportieve bijdrage te kunnen leveren aan Heracles Almelo", zegt Kiomourtzoglou, die voor twee jaar tekent met een optie op een extra seizoen in het Polman Stadion.

"Orestis is een controlerende middenvelder, die het spel goed doorziet, iets onverzettelijks in zijn spel heeft en daardoor voor balans kan zorgen. Hij is vastberaden om te slagen en heeft daarom bewust voor ons gekozen", aldus technisch manager Tim Gilissen.

Kiomourtzoglou speelde al zijn hele leven voor Unterhaching. Hij maakte in 110 officiële wedstrijden vijftien doelpunten en gaf daarin bovendien vijf assists.