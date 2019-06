VVV-Venlo heeft donderdag Peniel Mlapa doorverkocht aan Al Ittihad Kalba. De Limburgers namen de 28-jarige Togolese spits onlangs na een succesvolle huurperiode definitief over van Dynamo Dresden.

VVV betaalde twee weken geleden naar verluidt om en nabij 500.000 euro om eigenaar te kunnen zijn van Mlapa en zou nu zo'n 1,2 miljoen euro ontvangen, waarmee het dus een aardige winst maakt.

Mlapa heeft een goed seizoen achter de rug bij VVV. Hij was met vijftien doelpunten topscorer van de zwart-gele formatie in de Eredivisie.

Algemeen directeur Marco Bogers gunt Mlapa, die een contract voor twee jaar tekent bij Al Ittihad Kalba, deze nieuwe stap in zijn loopbaan.

"Hij was afgelopen seizoen enorm belangrijk voor ons en we wisten dat het moeilijk zou worden hem te behouden. De afgelopen dagen hebben we intensief onderhandeld over de overgang van Peniel. Voor hem is deze overstap natuurlijk geweldig."

Mlapa niet als enige naar Verenigde Arabische Emiraten

VVV zag eerder deze zomer ook al trainer Maurice Steijn, diens zoon Sem Steijn en assistent-trainer Jay Driessen vertrekken naar de Verenigde Arabische Emiraten. Zij verbonden zich aan Al Wahda.

Al Wahda en Al Ittihad Kalba spelen allebei op het hoogste niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Al Wahda werd afgelopen seizoen derde en Al Ittihad Kalba elfde van de in totaal veertien clubs.

VVV stelde dinsdag Robert Maaskant aan als opvolger van Maurice Steijn. Hij komt over van Almere City, waar hij technisch directeur was, en neemt Raymond Libregts mee als assistent.

De nummer twaalf van het voorbije seizoen shopt met Elia Soriano (Korona Kielce), Richard Neudecker (FC St. Pauli), Thorsten Kirschbaum (Bayer Leverkusen) en Steffen Schäfer (1. FC Magdeburg) deze transferwindow vooralsnog vooral in Duitsland.