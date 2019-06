Atlético Madrid heeft donderdag een pikante transfer afgerond. De 'Rojiblancos' nemen Marcos Llorente over van rivaal Real Madrid.

De 24-jarige Llorente tekent een contract voor vijf jaar, meldt Atlético op zijn site. Hij moet nog wel door de medische keuring komen.

Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens Spaanse media betaalt Atlético 40 miljoen euro om het medio 2021 aflopende contract van de verdedigende middenvelder af te kopen.

Llorente belandde in 2008 in de jeugdopleiding van Real Madrid. De geboren Madrileen debuteerde in oktober 2015 in het eerste elftal van de 'Koninklijke', maar hij werd nooit een vaste waarde bij Real, ook niet nadat hij in het seizoen 2016/2017 verhuurd was aan Deportivo Alavés.

De jeugdinternational van Spanje, wiens oudoom Real Madrid-legende Francisco Gento is, speelde in totaal 22 competitieduels voor Real. Afgelopen seizoen kwam hij tot zestien officiële wedstrijden.

Llorente moet bij Atlético waarschijnlijk de opvolger van Rodri worden. De controlerende middenvelder zou op het punt staan om voor 70 miljoen euro over te stappen naar Manchester City.