Erik ten Hag denkt dat het heel lastig wordt om het afgelopen succesvolle seizoen te herhalen. Dat zei de trainer donderdag nadat hij zijn contract in Amsterdam met twee jaar verlengde tot de zomer van 2022.

Ten Hag leidde Ajax dit seizoen naar het kampioenschap, de bekerwinst en de halve finales van de Champions League en hij won zelf de Rinus Michels Award voor trainer van het jaar.

"Het zal een hell of a job worden om dat te herhalen", zegt de coach op de site van Ajax. "Maar we zullen onze doelen weer gaan stellen en opnieuw voor resultaten gaan.'

Ten Hag kwam in januari 2018 over van FC Utrecht en werd na een paar moeizame eerste maanden zeer succesvol in de Johan Cruijff ArenA. "We hebben een fantastisch jaar gehad en willen dit nu verder uitbouwen. We gaan de club verder vooruithelpen", aldus de 49-jarige coach.

Ajax vreest nog spelers kwijt te raken

Hoewel tot dusverre alleen Frenkie de Jong (voor 75 miljoen euro naar Barcelona) en wisselspeler Daley Sinkgraven (voor 5 miljoen euro naar Bayer Leverkusen) vertrokken, vreest Ajax nog een aantal spelers uit het succesteam kwijt te raken.

Met name Matthijs de Ligt wordt in media in binnen- en buitenland aan diverse Europese topclubs gelinkt, maar ook een vertrek van Donny van de Beek, Hakim Ziyech, David Neres of André Onana valt zeker niet uit te sluiten.

"Natuurlijk vertrekken een aantal bepalende spelers, maar we hopen het goed op te vangen", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Erik moet er weer een team van zien te maken. Dat is hem wel toevertrouwd."

Ajax begint vrijdag weer met trainen

Ten Hag leidt vrijdag de eerste training van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maandag vertrekt de selectie voor een trainingskamp van vijf dagen naar De Lutte. Op 13 juli begint een tweede trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg.

De eerste wedstrijd van het seizoen is het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV op 27 juli. Op 3 augustus begint voor de Amsterdammers de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Drie of vier dagen later wordt de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League gespeeld.