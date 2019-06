Ajax heeft het contract van trainer Erik ten Hag donderdag met twee jaar verlengd. De 49-jarige coach ligt nu tot medio 2022 vast in Amsterdam.

"Ik ben heel blij", zegt Ten Hag in een reactie op de site van Ajax. "We hebben een fantastisch jaar gehad en willen dit nu verder uitbouwen. De samenwerking is heel prettig, op alle niveaus binnen de club. De stijl van voetballen past bij Ajax, maar ook bij mij."

Ten Hag werd op 1 januari 2018 aangesteld als trainer van Ajax, als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. In zijn eerste halve seizoen leidde hij zijn ploeg naar de tweede plaats achter PSV.

De afgelopen jaargang was zeer succesvol voor Ajax. De Amsterdammers werden voor het eerst sinds 2014 landskampioen, wonnen na negen jaar weer de Toto KNVB-beker en maakten in Europa veel indruk door de halve finales van de Champions League te bereiken. Daarin was Tottenham Hotspur net te sterk.

"Ik denk dat het goed is voor Ajax dat de trainer na zo’n succesvol seizoen ook de komende jaren hier actief is", stelt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "We willen graag doorbouwen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want er zullen natuurlijk een aantal bepalende spelers vertrekken, maar we hopen het goed op te vangen. We zien de komende jaren met veel vertrouwen tegemoet."

Ten Hag had altijd intentie om te blijven

Ten Hag, die een contract tot medio 2020 had bij Ajax, kreeg vorige maand van zijn collega's de Rinus Michels Award voor beste trainer in de Eredivisie. De oud-prof won die prijs ook al in 2016, toen hij trainer was van FC Utrecht.

De oud-speler van FC Twente, De Graafschap, RKC en FC Utrecht werd door het succes van Ajax in verband gebracht met een vertrek naar een buitenlandse topclub, maar hij zei zelf altijd dat hij de intentie had om in de Johan Cruijff ArenA te blijven.

"Ik heb wel een aantal eisen, of eisen... Noem het wensen, uitgangspunten", zei de trainer in mei tegen Het Parool. "Als de club daar nee tegen zegt, dan maak ik misschien een andere keuze. Maar dat is niet mijn intentie."

Erik ten Hag ondertekent zijn nieuwe contract. (Foto: Ajax/Jasper Ruhe)

Ten Hag begon trainersloopbaan bij Twente

Ten Hag begon zijn trainersloopbaan in 2006 als assistent bij FC Twente, de club waarvoor hij jarenlang als speler actief was en vanaf medio 2002 als hoofd jeugdopleiding fungeerde.

De geboren Haaksbergenaar was tussen 2009 en 2012 assistent bij PSV, waarna hij in het seizoen 2012/2013 bij Go Ahead Eagles voor het eerst als hoofdtrainer op de bank zat.

Ten Hag bezorgde de Deventenaren promotie naar de Eredivisie en vertrok vervolgens naar Duitsland om trainer van het tweede elftal van Bayern München te worden. FC Utrecht haalde de Tukker in 2015 terug naar Nederland.

Ajax begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen vrijdag met de eerste training.