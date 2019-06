Maurizio Sarri ziet zijn overstap van Chelsea naar Juventus als een promotie. De trainer werd donderdag gepresenteerd in Turijn, waar hij voor drie seizoenen tekende.

"Het is een lange reis geweest om hier te komen", zei de zestigjarige Sarri. De Italiaan kwam als voetballer niet verder dan amateurniveau en begon in 1990 zijn trainersloopbaan.

Hij coachte liefst zestien kleinere Italiaanse clubs, voordat hij met zijn zeventiende werkgever Empoli in 2014 promotie naar de Serie A afdwong. Een jaar later belandde hij bij topclub Napoli, waar Sarri in drie jaar zoveel indruk maakte dat Chelsea hem naar Engeland haalde.

Sarri leidde de ploeg uit Londen naar de derde plek in de Premier League en winst in de Europa League. Toch keerde hij na één seizoen alweer terug naar Italië, om de vertrokken Massimiliano Allegri op te volgen.

"Ik ben blij om hier te zijn, Juventus is de grootste club van Italië. Dit is weer een stap vooruit in mijn lange carrière", aldus Sarri, die zich erg gewild voelde door de clubleiding van 'de Oude Dame'.

"Ik heb nooit eerder zo'n grote vastberadenheid gezien om mij vast te leggen. Ze hebben me daarmee echt overtuigd om hiernaartoe te komen."

Maurizio Sarri nam bij Chelsea afscheid met Europa League-winst. (Foto: Pro Shots)

Tactiek Sarri draait om twee of drie spelers

Sarri krijgt bij Juve, dat de laatste acht jaar op rij kampioen van Italië werd, met Cristiano Ronaldo de beschikking over misschien wel de beste speler ter wereld.

De coach maakte er geen geheim van dat de Portugese vedette een belangrijke rol krijgt onder zijn leiding. "Als trainer kijk je eerst naar de twee of drie spelers die het verschil kunnen maken. Bij Chelsea was dat onder anderen Eden Hazard en hier heb je Ronaldo, Paulo Dybala en Douglas Costa."

"Je tactiek begint bij deze spelers en daar bouw je de rest van je team omheen", legde de coach uit. "In mijn eerste dagen zal ik veel praten met enkele belangrijke spelers om het elftal beter te leren kennen en daar mijn trainingen en tactiek op af te stemmen."

Sarri speelt in de voorbereiding met Juventus op de International Champions Cup, waar oefenduels met Tottenham Hotspur (21 juli in Singapore), Internazionale (24 juli in Nanjing) en Atlético Madid (10 augustus in Stockholm) op het programma staan.