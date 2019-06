Dante Rigo speelt komend seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam. PSV ziet nog altijd toekomst in de Belgische middenvelder, want zijn contract is met twee jaar verlengd tot medio 2022.

"Ik ben een middenvelder die de lijnen uitzet en die elke aanval probeert op de zetten", zegt Rigo in een video van Sparta. "Ik heb inzicht en een goede traptechniek en kan ook voor goals zorgen."

Rigo wil direct basisspeler worden op Het Kasteel. "Ik kom hier om 34 wedstrijden in de Eredivisie te spelen. Ik wil belangrijk zijn voor het team en Sparta zo hoog mogelijk op de ranglijst zien te krijgen."

De Belg scoorde vorig seizoen eenmaal in vijf duels voor het eerste van PSV. Met zijn treffer tegen Fortuna Sittard (1-2) bezorgde hij zijn club in blessuretijd de overwinning.

De twintigjarige Vlaming werd in 2007 in de jeugdleiding van PSV opgenomen en speelde vorig jaar voornamelijk voor Jong PSV, waarmee hij Sparta tegenkwam in de Keuken Kampioen Divisie.

Veel voormalig PSV-talenten bij Sparta

Met Dirk Abels, Suently Alberto, Laros Duarte en Mohamed Rayhi krijgt Rigo bij Sparta enkele ploeggenoten die de laatste jaren ook bij Jong PSV speelden.

"Ik heb met Dirk Abels via Instagram gesproken", vertelt Rigo. "Sparta beviel hem heel erg goed. Hij zei dat Sparta een mooie club is, met leuke teamgenoten en een goede technische staf. Dat heeft meegeholpen in deze beslissing."

Rigo is de vijfde aanwinst van Sparta deze zomer. Eerder legde de gepromoveerde club al Jürgen Mattheij (Excelsior), Bryan Smeets (TOP Oss) en Denzel James (Noordwijk) vast, terwijl Laros na een huurperiode definitief werd overgenomen van PSV.

Na de promotie nam Sparta afscheid van Royston Drenthe, Roy Kortsmit, Fankaty Dabo, Gregor Breinburg, Giliano Wijnaldum, Janne Saksela en Edouard Duplan.

Op zaterdag werkt de selectie van coach Henk Fraser zijn eerste training van het nieuwe seizoen af. De Eredivisie begint voor Sparta op 4 augustus met de derby tegen Feyenoord in De Kuip.