Argentinië bevindt zich door het gelijkspel tegen Paraguay (1-1) van woensdag in een lastige positie bij de Copa América, maar aanvoerder Lionel Messi kan zich niet voorstellen dat zijn ploeg al voor de knock-outfase wordt uitgeschakeld bij het Zuid-Amerikaanse kampioenschap.

"We weten dat we in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar voor ons leven spelen", zei Messi na het duel met Paraguay. "Het zou bizar zijn als we de groepsfase niet doorkomen, terwijl er praktisch drie teams per poule doorgaan. Maar ik heb geen enkele twijfel dat het ons gaat lukken."

Argentinië begon de Copa América in Brazilië afgelopen zaterdag met een teleurstellende 0-2-nederlaag tegen Colombia. De veertienvoudig Zuid-Amerikaans kampioen staat na twee wedstrijden vierde en laatste in groep B en heeft zondag een overwinning nodig op nummer drie Qatar om de knock-outfase te bereiken.

De nummers één en twee plus de twee beste nummers drie van de drie poules plaatsen zich voor de kwartfinales.

"We zitten momenteel in een lastige situatie en dat doet pijn. We hadden vandaag een zege nodig om relaxed te zijn voor de volgende wedstrijd", stelde Messi, die nog altijd wacht op zijn eerste prijs met Argentinië. "Maar we wisten voor het toernooi al dat het moeilijk zou worden om de ideale basiself en de juiste dynamiek te vinden."

"Het is een beetje frustrerend dat we niet hebben kunnen winnen, maar nu moeten we ons volledig richten op de wedstrijd van zondag. Ik zie dat mijn teamgenoten ervan overtuigd zijn dat we kunnen winnen van Qatar. We moeten positief blijven en vertrouwen houden in onszelf."

Lionel Messi maakte uit een penalty de enige Argentijnse treffer tegen Paraguay. (Foto: Pro Shots)

'Geluk dat we nog in leven zijn'

De situatie van Argentinië had nog erger kunnen zijn, want Paraguay-aanvaller Derlis González miste na een uur een penalty. De stand in Belo Horizonte was toen al 1-1, door goals van Richard Sánchez (37e minuut) en Messi (rake penalty in de 57e minuut).

"We hebben geluk dat we nog in leven zijn", gaf de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni toe. "De oplossing voor ons probleem is nu dat we zondag moeten winnen."

Scaloni was vooral ontevreden over de eerste 45 minuten van zijn ploeg tegen Paraguay. "Onze eerste helft was niet goed. We speelden iets te wanhopig en hadden daardoor geen controle. We hadden een heel duidelijk plan, maar konden dat niet uitvoeren omdat we steeds de bal verloren."

"Zij scoorden uit hun eerste aanval en dat zorgde voor veel onzekerheid bij ons. Bij een ploeg als Argentinië, dat het gevoel heeft dat ze altijd moet winnen, komt zo'n eerste klap hard aan. In de rust hebben we de spelers verteld dat het maar één goal was en in de tweede helft speelden we beter."

Argentinië staat met één punt en een doelsaldo van -2 laatste in groep B. Qatar verloor woensdag door een late goal met 1-0 van Colombia en heeft ook één punt, maar een beter doelsaldo (-1). Qatar tegen Argentinië begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

Stand in groep B Copa América 1. Colombia*: 2-6 (3-0)

2. Paraguay: 2-2 (3-3)

3. Qatar: 2-1 (2-3)

4. Argentinië: 2-1 (1-3)

* Gekwalificeerd voor de kwartfinales.