Mats Seuntjens (27), Bjørn Johnsen (27) en Marko Vejinovic (29) mogen uitkijken naar een nieuwe club. Het trio heeft van de nieuwe AZ-trainer Arne Slot te horen gekregen dat ze in Alkmaar weinig perspectief op speeltijd hebben.

Seuntjens, Johnsen en Vejinovic zitten niet in de selectie voor de eerste training van AZ, donderdag in Alkmaar. Myron Boadu en Ferdy Druijf zijn voorlopig de spitsen bij de Noord-Hollanders.

Seuntjens, die in 2016 overkwam van NAC Breda en nog een contract tot medio 2020 heeft bij AZ, was vorig seizoen onder de toenmalige trainer John van den Brom basisspeler bij de nummer vier van de Eredivisie. De gelegenheidsspits kwam tot zes goals en vijf assists in 32 competitieduels.

Johnsen was vorig seizoen eigenlijk de beoogde eerste spits, maar de Noors international kon geen indruk maken bij AZ. Hij kwam in 22 wedstrijden (vooral invalbeurten) tot zes doelpunten.

De in New York geboren aanvaller, die nog drie jaar vastligt in Alkmaar, kwam vorig jaar zomer voor 2,3 miljoen euro over van ADO Den Haag, waar hij in de jaargang 2017/2018 negentien Eredivisie-treffers maakte.

Vejinovic werd vorig seizoen al verhuurd

Vejinovic keerde twee jaar geleden op huurbasis terug bij AZ, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De oud-Feyenoorder tekende een jaar geleden een vierjarig contract in Noord-Holland, maar kwam niet veel aan spelen toe en werd in februari verhuurd aan het Poolse Arka Gdynia.

Voormalig assistent Slot begon donderdag om 10.30 uur aan zijn eerste training als hoofdcoach van AZ. Zijn ploeg speelt op 25 juli zijn eerste officiële wedstrijd, thuis tegen het Zweedse BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League.