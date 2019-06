PSV verhuurt verdediger Armando Obispo komend seizoen aan Vitesse. Ché Nunnely maakt de overstap van Ajax naar Willem II.

De twintigjarige Obispo doorliep de jeugdopleiding van PSV en zat in diverse jeugdelftallen van Oranje. Op 17 maart van vorig jaar maakte de linksbenige verdediger zijn debuut in het eerste elftal van PSV.

"Vitesse is doorgaans een goed georganiseerde en voetballende ploeg die altijd in de subtop meedoet. De ervaring leert dat jonge spelers in Arnhem de kans krijgen zich te ontwikkelen", aldus Obispo.

"Ik ga er alles aan doen om waardevol te zijn voor Vitesse. Daarmee hoop ik bij te dragen aan de ambitie van de club, namelijk het behalen van Europees voetbal."

Obispo, de eerste nieuwe speler voor de Arnhemmers, sluit zondag aan bij de eerste training van Vitesse.

Nunnely tekent contract tot 2022

Ché Nunnely verruilt Ajax voor Willem II. Nunnely tekende in Tilburg een contract tot medio 2022. Bij Ajax had de rechtsbuiten nog een verbintenis voor één seizoen.

De twintigjarige Nunnely schopte het in Amsterdam nooit tot de hoofdmacht. Wel kwam hij in de Eerste Divisie tot 42 wedstrijden en tien doelpunten namens Jong Ajax.

In januari 2017 debuteerde Nunnely in het profvoetbal in een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Vorig jaar werd hij met Jong Ajax kampioen van de Eerste Divisie.

nunnely

Ché Nunnely werd in 2018 kampioen met Jong Ajax. (Foto: Pro Shots)

Seuntjens van VVV naar De Graafschap

Ralf Seuntjens doet een stapje terug en speelt volgend seizoen voor het gedegradeerde De Graafschap. De dertigjarige aanvaller komt over van VVV-Venlo, waar hij niet wilde bijtekenen.

Seuntjens tekent in Doetinchem een contract voor twee seizoenen. De spits was sinds 2015 actief bij VVV, maar in mei werd zijn contract ontbonden nadat de Bredanaar zich nadrukkelijk had beklaagd over zijn bijrol.

"De ambities van De Graafschap om direct terug te keren naar de Eredivisie spreken mij aan", zegt Seuntjens, die eerder uitkwam voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch en Telstar. "Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd in het blauw-wit te spelen."