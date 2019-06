Feyenoord heeft het contract met Jens Toornstra verlengd. De club bereikte met de middenvelder een principeakkoord over een verbintenis tot medio 2022.

De dertigjarige Toornstra speelt sinds 2014 voor Feyenoord. Hij had in De Kuip nog een verbintenis tot de zomer van 2021. Club en speler hebben de intentie uitgesproken dat hij ook na zijn voetballoopbaan voor de club behouden blijft.

Toornstra begon zijn profcarrière in 2009 bij ADO Den Haag. Daarna speelde hij één seizoen (2013/2014) voor FC Utrecht.

Sinds zijn overstap naar Feyenoord sleepte de Leiderdorper vijf prijzen in de wacht. Hoogtepunt was het landskampioenschap in 2017. Ook won hij twee keer de KNVB-beker en tweemaal de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

In vijf seizoenen bij Feyenoord kwam Toornstra tot 190 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 45 doelpunten en veertig assists.

Feyenoord bereikte met Nicolai Jørgensen vorige week ook al een akkoord over een contractverlenging tot de zomer van 2022.

Toonstra oudgediende in Feyenoord-selectie

Met vijf seizoenen in het shirt van Feyenoord geldt Toornstra als een van de oudgedienden binnen de selectie. De clubleiding is dan ook blij dat de viervoudig international heeft bijgetekend.

"Het verlengen van basiskrachten binnen de selectie is minstens zo belangrijk als het toevoegen van vers bloed", zegt technisch directeur Sjaak Troost. "Jens bewijst jaar in jaar uit een speler te zijn op wie we kunnen bouwen en die voorop gaat in de strijd."

Volgens de nieuwe hoofdtrainer Jaap Stam is het goed voor de kwaliteit van de selectie en de continuïteit dat Toonstra en Jørgensen hun verblijf bij Feyenoord verlengen. "Als speler en trainer wil je altijd het maximale eruit halen. Daar heb je zulke teamspelers met een sterke mentaliteit voor nodig."