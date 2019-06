Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje. De 49-jarige Spanjaard kampt met privéproblemen en stapt noodgedwongen op.

"Het was een besluit van Luis Enrique en dat respecteren wij natuurlijk. We zijn hem dankbaar voor zijn eerlijkheid", zegt Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), woensdag op een speciaal belegde persconferentie.

Luis Enrique ontbrak ook al tijdens de laatste drie EK-kwalificatiewedstrijden van Spanje, in maart tegen Malta (0-2-zege) en in april tegen de Faeröer eilanden (1-4-zege) en Zweden (0-3-zege).

Zijn assistent Robert Moreno nam toen de taken op interim-basis waar en volgt Luis Enrique nu ook definitief op als keuzeheer van Spanje. De 41-jarige Spanjaard heeft volgens Spaanse media grote indruk gemaakt op de internationals.

"We hebben er alle vertrouwen in dat Moreno ons naar het EK gaat leiden", stelt Rubiales, die aangeeft dat er verder niets verandert aan de duur van zijn contract dat loopt tot het EK in 2020, dat in verschillende landen wordt gehouden.

Luis Enrique was pas een jaar bondscoach van Spanje

Luis Enrique was pas een jaar de bondscoach van Spanje. Hij moest de nationale ploeg weer kleur geven, nadat het topland roemloos al in de achtste finales door gastland Rusland werd uitgeschakeld op het WK.

De RFEF nam na het WK afscheid van Ferando Hierro. Die volgde daags voor het WK Julen Lopetegui op, die was ontslagen omdat hij zonder medeweten van Rubiales een contract bij Real Madrid voor na het toernooi had ondertekend.

Luis Enrique lukte het niet om zich met Spanje te kwalificeren voor de finaleronde van de Nations League. De Spanjaarden moesten de groepswinst aan Engeland laten, maar eindigden nog wel als tweede voor Kroatië.

Voor Moreno wordt het de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. Sinds de aanstelling van Luis Enrique bij FC Barcelona B was Moreno altijd de eerste assistent-coach. Dat was ook zo bij AS Roma, Celta de Vigo en later bij het eerste van Barcelona.

Spanje staat er goed voor met het oog op plaatsing voor het EK van volgend jaar. De eenmalig wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen gaan met twaalf punten uit vier wedstrijden fier aan kop in groep F.