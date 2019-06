AZ neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen de Zweedse club BK Häcken, zo heeft de loting woensdag in Nyon uitgewezen. FC Utrecht treft een club uit Bosnië-Herzegovina of Noord-Macedonië. Zowel AZ als Utrecht begint eind juli met een thuiswedstrijd.

Häcken bezet momenteel na twaalf duels de vijfde plaats in de Zweedse competitie, die in de zomer doorloopt. De club uit Göteborg heeft een stadion dat plaatsbiedt aan 6.500 toeschouwers.

AZ moet vooral letten op de Braziliaan Paulinho. De 33-jarige spits werd vorig jaar met twintig treffers topscorer van de Zweedse competitie, waarin Häcken als vijfde eindigde. Dit jaar heeft hij er in negen duels al vijf gemaakt.

Voormalig Ajax- en FC Groningen-middenvelder Rasmus Lindgren (34) is de aanvoerder van BK Häcken. Huidig FC Utrecht-middenvelder Simon Gustafson kwam in het verleden voor de Zweedse club en de Nederlanders Niels Vorthoren, Michel Hemmen en Moestafa El Kabir speelden er recentelijk korte tijd.

Häcken nam vijf keer eerder deel aan de voorrondes van de Europa League of de UEFA Cup. Alleen in 2007/2008 met succes, toen werd de club in de eerste ronde van het toernooi uitgeschakeld door Spartak Moskou. Vorig jaar was het Duitse RB Leipzig met 4-0 en 1-1 duidelijk te sterk voor de Zweedse ploeg in de tweede voorronde.

Voormalig Ajax- en FC Groningen-middenvelder Rasmus Lindgren is aanvoerder van BK Häcken. (Foto: Pro Shots)

Utrecht mogelijk tegen jeugdacademie van Goran Pandev

FK Akademija Pandev uit Noord-Macedonië of HSK Zrinski uit Bosnië Herzegovina wordt de eerste tegenstander van FC Utrecht in de tweede voorronde van de Europa League. Deze ploegen spelen deze maand eerst nog tegen elkaar.

Akademija Pandev werd in 2010 opgericht door de Noord-Macedonische topvoetballer Goran Pandev om jeugdige voetballers op te leiden. Sinds 2014 heeft de club een seniorenteam, dat in 2017 naar het hoogste niveau promoveerde en afgelopen seizoen de beker won. De club speelt komend seizoen voor het eerst in Europa.

De harde kern van Zrinjski. (Foto: ANP)

Luka Modric speelde bij Zrinjksi

HSK Zrinjski uit Mostar heeft een veel langere geschiedenis. De club werd in 1905 opgericht en werd deze eeuw zes keer kampioen van Bosnië. Na drie titels op rij werd de ploeg afgelopen seizoen tweede met vijf punten achterstand op kampioen Sarajevo.

Zrinjski is de laatste jaren een vaste klant in de voorrondes van de Champions League of Europa League, maar wist nooit de groepsfase van een van de toernooien te bereiken.

Luka Modric is de bekendste oud-speler van Zrinjski. De Wereldvoetballer van het Jaar werd in het seizoen 2003/2004 door Dinamo Zagreb uitgeleend aan de Bosniërs.

De wedstrijden voor AZ en FC Utrecht in de tweede voorronde staan op 25 juli en 1 augustus op het programma. Bij winst volgt er een derde voorronde en de play-offs voor een plek in de groepsfase. Feyenoord stroomt als nummer drie van de Eredivisie in de derde voorronde in.