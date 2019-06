Neymar heeft woensdag zijn beroepszaak bij de UEFA tegen de schorsing van drie Europese wedstrijden verloren. De disciplinaire straf voor de sterspeler van Paris Saint-Germain wegens het beledigen van de arbitrage blijft staan.

Neymar haalde na de uitschakeling van Paris Saint-Germain door Manchester United in de achtste finales van de Champions League hard uit op Instagram.

De Braziliaanse aanvaller wond zich op over een ingreep van de arbitrage in de blessuretijd van de tweede helft van de return in Parijs (1-3).

Scheidsrechter Damir Skomina wees na interventie van de VAR naar de stip, nadat een schot van Diogo Dalot op de elleboog van Presnel Kimpembe was gekomen. United benutte de penalty en de Engelse club bereikte daardoor alsnog de kwartfinales.

"Dit is een grove schande", betoogde Neymar, die in dat duel ontbrak wegens een voetblessure en vlak naast Skomina stond toen die langs de zijlijn naar de bewuste beelden moest kijken.

"Deze beslissing wordt genomen door vier mannen die niets van voetbal weten, gebaseerd op een herhaling in slow motion op een scherm. Wat kan Kimpembe verkeerd doen als hij met zijn rug naar de bal staat? Dit was helemaal niets! Go f*ck yourselves."

Vraag of Neymar schorsing uitzit bij Paris Saint-Germain

De UEFA startte daarop direct een onderzoek en schorste Neymar dus voor drie wedstrijden, maar die ging naar nu blijkt tevergeefs in beroep bij de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond.

Het is nog maar de vraag of Neymar zijn schorsing gaat uitzitten bij Paris Saint-Germain. Hij zou de Franse topclub deze zomer willen verlaten om terug te keren bij zijn oude werkgever FC Barcelona.

Neymar bevindt zich sowieso niet in de gelukkigste periode van zijn carrière. Hij werd vorige maand beschuldigd van verkrachting en is 16 miljoen euro verschuldigd aan de Braziliaanse fiscus.

De dribbelaar mist deze maand ook al de Copa America in eigen land. Hij liep twee weken geleden in de oefeninterland van Brazilië tegen Qatar (2-0) een zware enkelblessure op en is voorlopig uit de roulatie.

Neymar kende persoonlijk gezien met 23 doelpunten in 28 wedstrijden een redelijk gezien, maar sportief gezien viel het met alleen de landstitel met Paris Saint-Germain ietwat tegen.