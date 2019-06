PSV-trainer Mark van Bommel is op zijn hoede voor FC Basel. Hij verwacht dat de Eindhovenaren het niet makkelijk gaan krijgen tegen de Zwitserse topclub in de tweede voorronde van de Champions League.

"Iedereen die het internationale voetbal een beetje volgt, weet dat FC Basel een goede club is. Ze zijn er eigenlijk altijd bij in Europa en overleven ook regelmatig de groepsfase in de Champions League of Europa League", zegt Van Bommel op de site van de club.

"We gaan ons verdiepen in het Basel van nu. Onze ambitie is helder: we willen de groepsfase halen en dat wil zeggen dat we om te beginnen deze eerste horde moeten nemen."

PSV had maandag bij de loting in Nyon behalve FC Basel ook de Griekse grootmacht Olympiakos Piraeus kunnen treffen, maar die stuiten op het Tsjechische FC Viktoria Plzen.

PSV speelt op 23 of 24 juli eerst in het Philips Stadion en een week later in Zwitserland. De nummer twee van de Eredivisie van vorig seizoen moet drie voorronden overleven om de groepsfase te bereiken.

Van Bommel ergert zich aan vraagtekens in selectie

Van Bommel ergerde zich dinsdag nog aan het feit dat er nog veel onduidelijkheid is over de selectie van PSV. Zo staan sterkhouders als Angelino, Hirving Lozano, Steven Bergwijn en Luuk de Jong in de nadrukkelijke belangstelling van andere clubs.

"Ik wil zo snel mogelijk de selectie bij elkaar hebben, zodat ik de speelwijze erin kan krijgen", zei hij na afloop van de eerste training, waarop alle internationals nog ontbraken.

"Het kost tijd om de spelers duidelijk te maken hoe ik precies wil spelen en over vijf weken is de eerste wedstrijd al. Maar daarna is er nog anderhalve maand waarin spelers kunnen komen of vertrekken. Het is eigenlijk van de zotte."

Als PSV wint van FC Basel, dan is het in elk geval al verzekerd van de groepsfase van de Europa League. Mochten de Brabanders het niet redden tegen FC Basel, dan mogen ze het proberen in de derde voorronde van de Europa League.