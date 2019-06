PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Zwitserse FC Basel, zo heeft de loting in Nyon woensdag uitgewezen.

PSV speelt op dinsdag 23 of woensdag 24 juli eerst thuis en op dinsdag 30 of woensdag 31 juli uit.

De Eindhovenaren konden als geplaatste club behalve FC Basel ook het Griekse Olympiakos Pireaus treffen, maar die ploeg stuit op het Tsjechische FC Viktoria Plzen.

PSV eindigde vorig seizoen als tweede in de Eredivisie en stroomt daardoor al in de tweede voorronde in. De ploeg van trainer Mark van Bommel moet in totaal drie voorronden overleven om de groepsfase te bereiken.

Als PSV wint van FC Basel, dan is de Eindhovense ploeg in elk geval al verzekerd van de groepsfase van de Europa League. Mochten de Brabanders het niet redden tegen FC Basel, dan mogen ze het proberen in de derde voorronde van de Europa League.

FC Basel tweede in Super League

FC Basel werd afgelopen seizoen tweede in de Zwitserse Super League. De ploeg van coach Marcel Koller had maar liefst twintig punten achterstand op kampioen BSC Young Boys.

Bij FC Basel staat Ricky van Wolfswinkel onder contract. De dertigjarige Nederlandse spits kwam in de zomer van 2017 over van Vitesse en was in het verleden ook actief bij onder meer FC Utrecht en Sporting Lissabon.

FC Basel trof een jaar geleden nog een Nederlandse club in de derde voorronde van de Europa League. De rood-blauwe formatie was toen over twee duels met 2-0 te sterk voor Vitesse, mede dankzij een doelpunt van Van Wolfswinkel.

Ajax doet vanaf de derde voorronde mee aan de Champions League. De kampioen van de Eredivisie heeft mede dankzij de halvefinaleplaats in het voorbije seizoen een beschermde status en wacht op papier minder sterke teams.