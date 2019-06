Sam Lammers hoopt dit seizoen op veel speeltijd bij PSV. De spits die een jaar op huurbasis bij sc Heerenveen doorbracht, was dinsdag een van de opvallende gezichten op de eerste training in Eindhoven.

"Het is mooi om weer terug te zijn. Ik hoop dit seizoen een groot aandeel bij PSV te hebben en de ambitie is om kampioen te worden", zei de 22-jarige spits op De Herdgang.

PSV legde tot dusver alleen de transfervrije Ibrahim Afellay vast, maar de middenvelder is nog niet wedstrijdfit na anderhalf jaar blessureleed. De van verhuurperiodes teruggekeerde Lammers, Derrick Luckassen en Hidde Jurjus waren dinsdag de blikvangers op de training, waar de internationals nog ontbraken.

Lammers maakte afgelopen seizoen zestien treffers voor Heerenveen, waarmee hij gedeeld zesde werd op de topscorerslijst van de Eredivisie. In de twee jaar daarvoor kwam hij tot twaalf duels in het eerste van PSV, voornamelijk als invaller.

"In Heerenveen ben ik belangrijk geweest", keek Lammers terug. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld en ervaring opgedaan, dat was goed voor mijn ontwikkeling. Nu hoop ik het hier te laten zien."

Lammers denkt dat hij samen kan spelen met De Jong

Lammers is in veel opzichten een vergelijkbaar type spits als Luuk de Jong, afgelopen seizoen met 28 treffers gedeeld topscorer van de Eredivisie. Beiden zijn fysiek sterk, kunnen goed koppen en als aanspeelpunt fungeren.

In de media bestaan sluimerende geruchten over een buitenlandse transfer voor De Jong, maar die zijn momenteel nog niet erg concreet.

"Ik heb geen invloed op wat er gaat gebeuren en of De Jong wel of niet hier blijft. Ik denk dat we ook samen kunnen spelen. Maar het is erg voorbarig om daar na één training al over te praten, we zijn pas net begonnen", aldus Lammers.

PSV-coach Mark van Bommel op de eerste training. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel wil 'in hoofdlijnen' op zelfde manier spelen

Mark van Bommel zette De Jong tijdens de tweede seizoenshelft van vorig seizoen soms 'op 10'. De trainer sluit niet uit dat die variant ook in de komende jaargang gebruikt wordt.

"Luuk kan je op meerdere posities opstellen. Hij voelt heel goed aan waar de ruimte ligt en kan ook andere spelers sturen", zei Van Bommel.

"Het is ook afhankelijk van andere spelers die gekomen zijn en die mogelijk nog vertrekken", doelt de coach op onder anderen Hirving Lozano en Steven Bergwijn, die mogelijk nog een transfer maken deze zomer.

"Maar ik heb wel een idee hoe we gaan spelen. De hoofdlijnen en de principes blijven hetzelfde als afgelopen seizoen."

Woensdag om 12.00 uur komt PSV bij de loting te weten wie de eerste tegenstander van het seizoen is in de tweede voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijd wordt op 23 of 24 juli gespeeld.