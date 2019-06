Michel Platini is rond 1.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag weer op vrije voeten gesteld. De voormalige UEFA-voorzitter werd in Parijs vijftien uur lang ondervraagd in een onderzoek naar corruptie.

Platini stelde dat er geen aanklacht tegen hem ingediend is en dat hij alleen als getuige gehoord is. "Het was een lange ondervraging, dat kwam doordat er vragen waren over het EK van 2016 in Frankrijk, het WK van 2018 in Rusland en het WK van 2022 in Qatar", was het enige dat de 63-jarige Fransman wilde zeggen.

Volgens William Bourdon was er sprake van "een storm in een glas water". Platini heeft altijd ontkend dat hij schuldig is aan omkoping en blijft na het verhoor bij die lezing.

De voormalige Wereldvoetballer van het Jaar was van 2007 tot en met 2015 voorzitter van de UEFA. Hij was in 2015 een van de kopstukken bij het grote FIFA-schandaal rondom de toewijzing van de wereldkampioenschappen aan Rusland en Qatar.

Fransman geschorst vanwege verdachte betaling

Wegens een verdachte betaling van toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter van 1,8 miljoen euro aan Platini werd de Fransman door de ethische commissie van de FIFA voor acht jaar geschorst van alle activiteiten in het voetbal.

Later werd die sanctie teruggebracht tot vier jaar, zodat de straf van Platini er in oktober van dit jaar op zit.

Blatter verbaasd door politieonderzoek naar Platini

Blatter, die voor zes jaar werd geschorst, zei dinsdag dat hij "compleet verrast was" door het politieverhoor. "Dit zal hem niet helpen als zijn schorsing over een paar maanden af loopt", zei de 83-jarige Zwitser tegen persbureau AFP.

"Dit verhaal doet het voetbal geen goed. Zeker nu alle pers voor het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk is, is dit voer voor de media."