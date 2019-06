Brazilië heeft dinsdag (lokale tijd) zijn tweede duel op de Copa América gelijkgespeeld. De wedstrijd tegen Venezuela eindigde mede door ingrijpen va de VAR in 0-0. Op de Gold Cup begonnen de Verenigde Staten en Panama met een zege.

David Neres had net als bij het openingsduel met Bolivia (3-0-zege) een basisplaats en werd in de tweede helft opnieuw gewisseld. De aanvaller van Ajax moest na 72 minuten plaatsmaken voor Everton.

Brazilië maakte twee doelpunten die werden afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Kort na rust werd een goal van Gabriel Jesus geannuleerd omdat Roberto Firmino buitenspel stond. De videoscheidsrechter zag later dat Firmino hands had gemaakt bij een treffer van Philippe Coutinho.

Kort voor rust scoorde Firmino zelf, maar de scheidsrechter keurde die treffer af wegens een overtreding van de aanvaller. Naast de drie afgekeurde doelpunten liet Brazilië een reeks van kansen onbenut tegen Venezuela. Onder luid boegeroep van het publiek in Salvador liepen de spelers na negentig minuten van het veld.

Stand groep A Copa América 1. Brazilië 2-4 (+3)

2. Peru 2-4 (+2)

3. Venezuela 2-2 (0)

4. Bolivia 2-0 (-5)

'Lang leve de VAR'

In de eerste wedstrijd van Venezuela tegen Peru (0-0) werden ook al twee treffers afgekeurd ten gunste van de Venezolanen. Bondscoach Rafael Dudamel was na de wedstrijd van dinsdag te spreken over de technologie.

"Lang leve de VAR. Dit is een historisch duel voor ons. We speelden als team een perfecte wedstrijd tegen een groep sterke individuen", zei Dudamel.

Zaterdag strijdt Brazilië met Peru om groepswinst in poule A. Venezuela en Bolivia hopen nog op een plek in de knock-outfase.

Scheidsrechter Julio Buscanan raadpleegt de VAR voordat hij een treffer van Brazilië afkeurt. (Pro Shots)

Ruime zege Verenigde Staten op Gold Cup

Mede-gastland Verenigde Staten begon de Gold Cup met een 4-0-zege op Guyana. Op het Allianz Field in Saint Paul maakten Paul Arriola (28e minuut), Tyler Boyd (51e, 81e) en Gyasi Zardes (55e) de treffers voor de titelverdediger.

Op de Gold Cup wordt geen gebruik gemaakt van de VAR. Boyd stond buitenspel bij zijn eerste treffer, maar dat ontging de scheidsrechter. Daardoor zorgde Boyd voor de 1.000e treffer in de geschiedenis van 'Team USA'.

In het andere duel in groep D was Panama met 2-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Armando Cooper en Yoel Barcenas waren in de tweede helft trefzeker.