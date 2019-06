PSV-trainer Mark van Bommel wil Ibrahim Afellay geen druk opleggen bij het wedstrijdfit worden. De veelvuldig door blessureleed geplaagde middenvelder tekende dinsdag een contract voor één jaar bij zijn oude club.

"We moeten hem de tijd geven, daar moet geen druk op staan", zei Van Bommel dinsdag na de eerste training van PSV. "Het is niet zo dat Ibi niet fit is, maar hij moet trainingsfit zijn, dat is iets anders."

"Vervolgens moet hij wedstrijden gaan spelen. Daar is hij nu nog niet aan toe. Maar dat geldt ook voor de jongens die vandaag op het trainingsveld stonden, die kan ik ook nog geen wedstrijd laten spelen."

Afellay ontbrak dinsdag nog op het trainingsveld bij PSV, maar zal naar verwachting woensdag wel aansluiten. De 53-voudig international van Oranje speelde in december 2017 zijn laatste wedstrijd voor Stoke City.

Sinds zijn vertrek 8,5 jaar geleden naar het buitenland, werd Afellay veelvuldig geplaagd door blessures. Mede daardoor werden zijn avonturen bij FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos Piraeus en Stoke geen groot succes.

Niet om publiek tevreden te houden

Afellay is pas de eerste zomeraanwinst voor PSV, dat ondanks dreigende vertrekken van diverse basisspelers nog erg rustig is op de transfermarkt. Van Bommel bestrijdt dat het aantrekken van de routinier is gedaan om de fans tevreden te houden.

"Het zou raar zijn als ik het publiek een speler wil bieden, zo werkt het niet. Ibi is inderdaad heel lang geblesseerd geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je niet meer kunt voetballen."

Sinds maart werkte Afellay met een fysiotherapeut van de jeugdafdeling van PSV aan zijn herstel. "Ik wilde hem een kans geven om te revalideren", vertelde Van Bommel. "Hij is een kind van de club, die mij heeft benaderd omdat hij weer stappen op het veld moest gaan maken. We hebben een fysio vrijgemaakt om hem die kans te geven."

"Dat doe je voor een speler die hier gespeeld heeft en die tegenslag gehad heeft. Ibi is wel een professional. Hij heeft heel goed voor zichzelf getraind."

'Afellay kan ook in kleedkamer van waarde zijn'

Van Bommel speelde in hets eizoen 2004/2005 nog samen met Afellay op het middenveld van PSV en ook in Oranje waren ze ploeggenoten. "Hij was nog redelijk jong en werd hier op de ouderwetse manier opgevoed door Phillip Cocu, André Ooijer, Wilfred Bouma, Johann Vogel, Jan Vennegoor of Hesselink en mij", blikte Van Bommel terug op die periode.

"Als je daar als jonge jongen bij kwam, dan moest je direct aanhaken bij het niveau. Lukte dat niet, dan lag je er gelijk uit."

Met zijn 33 jaar is Afellay nu de oudste speler in de PSV-selectie. "Hij is een aantal jaren verder, ook in zijn ontwikkeling als mens", aldus Van Bommel. "Het is nu een andere Ibi dan toen. Ik denk dat hij op het veld van waarde kan zijn, maar ook in de kleedkamer."

"Maar het is niet zo dat we hem alleen voor de kleedkamer gehaald hebben", benadrukte de coach. "Hij kan overal op het middenveld spelen."

Woensdagmiddag om 12.00 uur komt PSV bij de loting te weten wie de eerste tegenstander van het seizoen is in de tweede voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijd wordt op 23 of 24 juli gespeeld.