PSV-aanvaller Maximiliano Romero keert voor een jaar terug naar zijn vaderland. De Argentijn wordt door de Eindhovenaren voor een seizoen verhuurd aan zijn vorige club Vélez Sarsfield.

De twintigjarige Romero werd begin 2018 door PSV voor 12 miljoen euro overgenomen van Vélez Sarsfield. Hij tekende toen een contract tot medio 2023, maar door blessureleed kwam Romero amper in actie.

Pas aan het begin van het afgelopen seizoen maakte de spits voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van PSV. Hij viel op 11 augustus vlak voor tijd in tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-0).

Na zijn debuut kreeg Romero nog maar één keer speeltijd van trainer Mark van Bommel. Dat was in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League (1-2).

Maximiliano Romero in actie voor Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

Romero speelde afgelopen seizoen vooral voor Jong PSV

Afgelopen seizoen kwam de jeugdinternational voornamelijk in actie voor Jong PSV. Hij scoorde drie keer in elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

In maart leek het noodlot opnieuw toe te slaan. Gevreesd werd dat Romero zich door een knieblessure al moest richten op volgend seizoen, maar hij lag er uiteindelijk 'slechts' anderhalve maand uit.

Romero speelde van 2016 tot en met 2018 voor Vélez Sarsfield. In 46 officiële wedstrijden was hij negen keer trefzeker.

PSV deed eerder deze transferperiode Laros Duarte (Sparta Rotterdam) en Kenneth Paal (PEC Zwolle) van de hand. Daartegenover stond de komst van Ibrahim Afellay en de terugkeer van de huurlingen Lars Unnerstall, Hidde Jurjus, Sam Lammers, Derrick Luckassen en Luuk Koopmans.