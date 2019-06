Terwijl er nog volop onduidelijkheid is over de selectie van PSV, werkte de club dinsdag zijn eerste training van het seizoen af. Trainer Mark van Bommel zit met vele vraagtekens in zijn maag, zeker omdat over vijf weken al de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League gespeeld moet worden.

"Het irriteert me dat we selectie nog niet voor elkaar hebben. We zijn een van de eerste clubs die beginnen met trainen, omdat wij drie voorrondes in Europa moeten spelen", zei van Bommel na de eerste oefensessie.

"Het liefst had ik vandaag met 25 spelers op het veld gestaan, van wie ik zeker weet dat ze blijven. Maar die garantie heb je absoluut niet. Dat is moeilijk."

PSV trainde dinsdag met zeventien spelers, onder wie veel talenten van Jong PSV. Sommige vaste krachten zijn nog actief op de Copa América (Gastón Pereiro) of de Gold Cup (Érick Gutiérrez), anderen genieten nog van hun vakantie nadat ze begin juni interlands speelden.

Van Bommel verwacht vertrek Angeliño en mogelijk meer spelers

Bovendien wordt er aan alle kanten aan de spelers van PSV getrokken. Van Bommel vertelde dat PSV toestemming aan Angeliño heeft gegeven om te gaan praten met Manchester City. De Engelse kampioen wil gebruikmaken van de terugkoopclausule die het heeft op de Spaanse linksback. "De kans dat hij op 1 september nog speler van PSV is, is niet erg groot", aldus de trainer.

Ook dragende krachten als Steven Bergwijn, Hirving Lozano, Luuk de Jong en Denzel Dumfries worden de laatste weken in verband gebracht met transfers. "Je kunt niet alles tegenhouden. Als er heel grote bedragen geboden worden, dan zul je sommige spelers moeten laten gaan", zei Van Bommel.

PSV legde dinsdag Ibrahim Afellay (33) voor één seizoen vast, maar het is nog maar de vraag wanneer de middenvelder die al anderhalf jaar geen wedstrijd speelde volledig wedstrijdfit is. Behalve de teruggekeerde huurlingen Sam Lammers, Derrick Luckassen, Hidde Jurjus en Lars Unnerstal zijn er verder nog geen aanwinsten.

"Als Angeliño morgen vertrekt, weet ik niet of we overmorgen een opvolger hebben", zei Van Bommel. "Was het maar zo. We hebben te maken met clubs, zaakwaarnemers, geld, spelers, het is allemaal niet zo makkelijk."

Spelers van PSV met Bart Ramselaar voorop betreden het veld voor de eerste training. (Foto: Pro Shots)

'Het is eigenlijk van de zotte'

Woensdag komt PSV te weten of het in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel of Olympiakos Pyraeus speelt. Op 23 of 24 juli staat de eerste wedstrijd op het programma.

Van Bommel: "Ik wil zo snel mogelijk de selectie bij elkaar hebben, zodat ik de speelwijze erin kan krijgen. Het kost tijd om de spelers duidelijk te maken hoe ik precies wil spelen en over vijf weken is de eerste wedstrijd al."

"Maar daarna is er nog anderhalve maand waarin spelers kunnen komen of vertrekken. Het is eigenlijk van de zotte."